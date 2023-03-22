В Китае не знают, куда деть 3,41 млн. новеньких легковушек

Китайская «Ассоциация легковых автомобилей» сообщила, что складские запасы готовой продукции у местных автопроизводителей и дилеров выросли до 3,41 млн. единиц легковых ТС. На национальном автомобильном рынке в последние месяцы наблюдался спад на 37% из-за отмены ряда государственных субсидий и налоговых льгот на покупку авто.

Аналитики также объясняют резкое снижение продаж тем, что с 1 июля 2023 года в Китае перестанут ставить на учет новые автомобили, не укладывающиеся в национальный экостандарт 6B — аналог европейского «Евро−7». Из-за коллапса розничного спроса, даже если абсолютно все авто заводы Китая прямо сейчас остановятся, текущий складской сток позволит продолжить розничную торговлю машинами на протяжении еще двух месяцев. А запасы автомобилей таких премиальных брендов как BMW, Mercedes, Audi, Lexus, Cadillac местные китайские дилеры могут распродавать еще 70 дней.

Склады легковушек чисто китайских марок типа Chery или Haval придется опустошать 54 дня, а продукцией CП (с Volkswagen и т. п.) можно торговать еще 64 дня. Более 75% «зависших» машин оснащены ДВС. Остальное — PHEV и электромобили. Учитывая, что на их долю приходится более 35% от общего объема продаж на китайском рынке, запас этого типа ТС эквивалентен примерно 40—50 дням торговли. В релизе Ассоциации отмечается, что китайские автопризводители отслеживают сложившуюся ситуацию и пытаются «гибко реагировать» на нее, снижая объемы выпуска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о развернувшейся на китайском авторынке жесткой ценовой войне. В ходе нее автобренды занялись самым настоящим демпингом, предлагая розничному потребителю свою продукцию по ценам, сниженным зачастую вдвое. Напрашивается решение «сбросить» хотя бы часть из скопившихся 3,41 млн. «ненужных» ТС на дефицитный российский рынок. Однако не вполне понятен механизм его реализации.