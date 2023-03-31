Сотрудники УАЗа сами ремонтируют цеха, где работают

По данным портала Quto.ru, работники завода привели в порядок пост охраны, заменили потолочные балки, покрасили стены и большую часть несущих вертикальных конструкций. Кроме того, они отремонтировали около 20 светильников, в уборных обновили плитку и закрепили смесители, а также восстановили крепежи для мыльных дозаторов. Ранее же сотрудники сварочного производства, цеха сборки и сдачи автомобилей по своей инициативе сделали косметический ремонт входного комплекса.

А еще внутри завода некоторое время назад организовали новый участок сборки колес: он оборудован на площадях бывшего деревообрабатывающего цеха, который оказался не нужен предприятию. Здесь появились шиномонтажные и балансировочные станки и часть хозяйственного оборудования.

Такая странная политика менеджмента может довести производителя внедорожников до больших проблем. Ведь все это говорит о том, что сотрудники не заняты основной деятельностью, в том числе по повышению качества выпускаемой продукции, а налаживают собственные условия труда. Этим, кстати, должны заниматься не они, а другие структуры. Но, видимо, у УАЗа нет денег и руководство решает вопрос столь элегантным способом. А «шиномонтажка» может и под частные заказы работать.