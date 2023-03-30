О какой «копеечной», но очень важной процедуре забывают водители при шиномонтаже

Сезонный шиномонтаж — стандартное мероприятие, происходящее в жизни среднестатистического российского водителя два раза в год. Не мудрствуя лукаво, для большинства весь процесс заключается в перетаскивании покрышек и ожидании в очереди. Ведь все остальное — дело рук мастера, который самостоятельно разбирается, куда там направлена резина, сколько нужно грузов на каждый диск да какое давление выставлять.
«Ну что там сложного? — спросит автовладелец. — Снял, надел, накачал!» Однако в «переобувке» автомобиля — как, впрочем, и в любом другом деле — есть свои тонкости, которые надо знать, чтобы потом не выдирать последние волосы с затылка. Знать именно автовладельцу. Ибо только он несет полную ответственность за техническое состояние своего транспортного средства.
Про балансировку, например, сказано уже много — она нужна и даже необходима. При этом мало кто помнит про ниппели — те самые резинки, что требуются для подкачки шин. Если по уму, то они одноразовые, то есть требуют замены при каждом шиномонтаже. Однако срезать и вклеивать новые — это потеря драгоценного времени для мастера и лишние траты для автовладельца. А потому — волшебное «еще походит», и дело с концом.
Сложность в том, что без разбортировки ниппель никак не поменять: он надевается на диск с внутренней стороны. Поэтому если он выходит из строя, приходится ехать в сервис. А лопается он довольно часто: мода на низкий профиль и сход асфальта вместе со снегом по весне делают свое дело. И в России дольше двух лет он не служит — даже на высоких покрышках внедорожника. А ведь ниппель по факту является предохранителем, который должен треснуть сам, но сберечь шину от грыжи.
Так что лучше, следуя «инструкции», поменять и забыть. Нервы целее будут, да и насос не придется каждый день из багажника выковыривать. Всего-то нужно потратить лишние полчаса и заскочить в магазин за новыми ниппелями или попросить мастера, чтобы он сам их заменил из наличия. Да, придется доплатить, но не более сотни рублей за колесо. И эта копеечная операция повысит шансы отъездить весь сезон без проблем и дополнительных, куда более ощутимых трат.