О какой «копеечной», но очень важной процедуре забывают водители при шиномонтаже

Про балансировку, например, сказано уже много — она нужна и даже необходима. При этом мало кто помнит про ниппели — те самые резинки, что требуются для подкачки шин. Если по уму, то они одноразовые, то есть требуют замены при каждом шиномонтаже. Однако срезать и вклеивать новые — это потеря драгоценного времени для мастера и лишние траты для автовладельца. А потому — волшебное «еще походит», и дело с концом.

Сложность в том, что без разбортировки ниппель никак не поменять: он надевается на диск с внутренней стороны. Поэтому если он выходит из строя, приходится ехать в сервис. А лопается он довольно часто: мода на низкий профиль и сход асфальта вместе со снегом по весне делают свое дело. И в России дольше двух лет он не служит — даже на высоких покрышках внедорожника. А ведь ниппель по факту является предохранителем, который должен треснуть сам, но сберечь шину от грыжи.

Так что лучше, следуя «инструкции», поменять и забыть. Нервы целее будут, да и насос не придется каждый день из багажника выковыривать. Всего-то нужно потратить лишние полчаса и заскочить в магазин за новыми ниппелями или попросить мастера, чтобы он сам их заменил из наличия. Да, придется доплатить, но не более сотни рублей за колесо. И эта копеечная операция повысит шансы отъездить весь сезон без проблем и дополнительных, куда более ощутимых трат.