Honda отзывает свыше 500 000 машин из-за проблем с тормозами

Автостроитель обнаружил в автомобилях изъян тормозной системы, выраженный в неожиданно тяжелеющей педали тормоза, которая требует дополнительного усилия для эффективного замедления.

Под отзыв попали 578 956 машин, включая Fit, Freed, Vezel, StepWGN, Odyssey, Shuttle, Insight, Jade, Grace, а также Clarity. Все эти модели пользуются стабильным спросом в Японии. У нас же одноименные автомобили широко используются на Дальнем Востоке.

Печально, но факт: в настоящий момент зафиксировано несколько ДТП, случившихся из-за вышеупомянутого дефекта.

Под сервисную кампанию подпадают «Хонды», сошедшие с конвейера в период с 2018-го по 2022 год. Специалисты сервисных центров бесплатно проведут инспекцию автомобилей и в случае необходимости заменят элементы педального узла.