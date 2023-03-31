Какие суперновинки от «Москвича» и АВТОВАЗа поднимут российский авторынок

Начнем, пожалуй, с «гвоздей», коими без преувеличения станут новые модели воскресшего из небытия бренда «Москвич». О готовности запустить производство свежих автомобилей заявил лично мэр столицы Сергей Собянин, который даже пообещал, что московский автозавод выйдет на те же объемы, что демонстрировала в свое время французская Renault. А помогут в этом два свежеиспеченных авто — кроссовер и седан, в чьи названия, вероятно, войдут индексы 5 и 6.
Технических подробностей пока, увы, никаких. Но ясно одно: донорами для будущих изделий исконно русской марки «Москвич» станут поделки все той же китайской компании JAC. Кстати, плохого в этом ничего нет, ибо лучше использовать готовые решения, чем десятилетиями пытаться построить хотя бы нечто похожее на автомобиль, как это тщетно происходит на Ульяновском автозаводе.
А вот LADA явно выросла в качестве, хотя опять же не без помощи китайских коллег. Волжане перезапустили флагманскую Vesta, получившую ABS родом из Поднебесной, а вскоре перечень версий пополнят «двухпедальные» коробки передач и моднейший планшет информационно-развлекательного комплекса.
Впрочем, «Веста» — не единственная премьера Волжского автозавода: на питерском предприятии, некогда принадлежавшем японскому Nissan, готовятся к сборке сразу несколько перспективных кроссоверов, к которым, к слову, тоже приложили руки китайские товарищи. А еще почти завершена масштабная работа по обновлению всенародной LADA Granta, явно не планирующей уступать лидерство среди всех представленных легковушек на рынке. Вишенкой на торте станет «подогретая» модификация LADA Niva с производительным мотором и кучей всевозможных доработок. Ну а чем она хуже «Гелендвагена», который годами не меняет ни форму, ни стиль, но по-прежнему остается актуальным?
Едем дальше. В продуктовой линейке нового русского бренда Evolute, представленной седаном i-Pro и кроссовером i-Joy, готовится пополнение в виде паркетника i-Sky, который пародирует китайский электромобиль Dongfeng Forthing Thunder. Новинка пытается оправдать заявленный ресурс во время комплексных испытаний на севере России, дабы не провалиться еще до начала продаж. Кстати, запас хода очередного «Эволюта» составляет 600 километров. Во всяком случае, на этом настаивает сам автостроитель. Как оно на самом деле, вероятно, скоро узнаем.
Еще один утопический, но зато не менее российский продукт готовит к выпуску концерн «Алмаз-Антей». Проект под названием E-Neva представляет собой электрокроссовер, который может «примерить» на себя не только электрический двигатель, но и гибрид. Скажем больше: представители компании заявляют о возможности установить в авто даже водородный агрегат. Вот только зачем, не уточнили.
А некогда громко разрекламированный проект городского ситикара «Кама» трансформировался в целую линейку под названием «Атом». Стране обещают три небольших электрокара, которыми можно будет управлять даже со смартфона. Похоже, курьерам достанется миниатюрный Duo, а молодежи, решившей прохватить на чудо-каршеринге — более вместительный Family. Третья модель пока только проектируется в статусе прототипа и, по всей видимости, будет адресована таксистам. Если, конечно, они захотят пересесть с проверенных опытом иномарок на сомнительные «повозки» Made in Russia.