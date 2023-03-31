Какие суперновинки от «Москвича» и АВТОВАЗа поднимут российский авторынок

Начнем, пожалуй, с «гвоздей», коими без преувеличения станут новые модели воскресшего из небытия бренда «Москвич». О готовности запустить производство свежих автомобилей заявил лично мэр столицы Сергей Собянин, который даже пообещал, что московский автозавод выйдет на те же объемы, что демонстрировала в свое время французская Renault. А помогут в этом два свежеиспеченных авто — кроссовер и седан, в чьи названия, вероятно, войдут индексы 5 и 6.

Технических подробностей пока, увы, никаких. Но ясно одно: донорами для будущих изделий исконно русской марки «Москвич» станут поделки все той же китайской компании JAC. Кстати, плохого в этом ничего нет, ибо лучше использовать готовые решения, чем десятилетиями пытаться построить хотя бы нечто похожее на автомобиль, как это тщетно происходит на Ульяновском автозаводе.

А вот LADA явно выросла в качестве, хотя опять же не без помощи китайских коллег. Волжане перезапустили флагманскую Vesta, получившую ABS родом из Поднебесной, а вскоре перечень версий пополнят «двухпедальные» коробки передач и моднейший планшет информационно-развлекательного комплекса.

Впрочем, «Веста» — не единственная премьера Волжского автозавода: на питерском предприятии, некогда принадлежавшем японскому Nissan, готовятся к сборке сразу несколько перспективных кроссоверов, к которым, к слову, тоже приложили руки китайские товарищи. А еще почти завершена масштабная работа по обновлению всенародной LADA Granta, явно не планирующей уступать лидерство среди всех представленных легковушек на рынке. Вишенкой на торте станет «подогретая» модификация LADA Niva с производительным мотором и кучей всевозможных доработок. Ну а чем она хуже «Гелендвагена», который годами не меняет ни форму, ни стиль, но по-прежнему остается актуальным?