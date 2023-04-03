Mazda будет выпускать только машины премиального сегмента

Японцы хотят откусить кусок пирога у таких именитых марок как Lexus, Infiniti и Acura. Менеджмент бренда уверен, что это можно сделать, предложив богатое оснащение уже в базовых версиях, а также очаровав потенциальных клиентов ярким дизайном. Кроме того, японцы развивают электрификацию модельного ряда, без которой нет дороги на рынок Европы.

На первом этапе внимание общественности станут привлекать премиальные кроссоверы CX−90 и CX−70. Напомним, что первую модель производитель уже показал. Второй этап подразумевает выпуск широкой линейки электромобилей.

Напомним, что в Россию сейчас также завозят «Мазды». Например, такой популярный седан как Atenza (Mazda 6). А недавно привезли кроссовер CX−50. Так что мы точно увидим все новинки. Даже самые инновационные.