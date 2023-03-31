Разрывная пуля: тест-драйв амбициозного коммерческого грузовичка Dongfeng Captain-T

«Ходовка» — зависимая, рессорная. Значит «старший» 3,5-тонник, который обычно покупают для работы на длинном «плече» доставки, можно спокойно загружать, как нужно, дабы не только экономить, но и заработать. При этом машины оборудована электронной системой стабилизации движения во всех вариантах.

Продолжая разглядывать «внутренности», осматриваем стальную лестничную раму. Здесь много отверстий под крепеж различных надстроек. Но о них чуточку позже. Пока же взглянем на переднюю ось, она неразрезная, с поворотными кулаками вилочного типа. Для смазки подшипников предусмотрены пресс-масленки. А ведущий мост сделан в виде прямоугольной балки с крупной центральной частью. В общем, все по классике, и ломаться особо нечему. Вот только передние тормозные диски без грязезащитных щитков. Не велика беда, но они определенно бы продлили ресурс деталям.

Капитанский мостик

Открываю дверь и, хватаясь за практичную ручку на передней стойке, оказываюсь на месте водителя. Проем широкий, а потому «приземляться» удобно. Подгоняю под себя кресло с помощью механических рычажков, руль регулирую по высоте. В общем, тут есть все для того, чтобы нормально работать: крупные зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, магнитола, ABS, ESP, электропривод стекол, подогрев сидения водителя, масса ниш для мелочевки и даже круиз-контроль.

Осталось завести наддувный 2,3-литровый «дизель» Quanchai Q23−132E60, ухватиться за рычаг пятиступенчатой «механики» и отправится в путь.