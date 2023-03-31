Разрывная пуля: тест-драйв амбициозного коммерческого грузовичка Dongfeng Captain-T

Кризис — не только испытания, но и возможности. Именно в такие времена растут потребности, которые намерены перекрыть свежеиспеченные маркетплейсы и складское хозяйство. Соответственно, появляется особая нужда в коммерческом транспорте, ведь товары надо на чем-то перевозить. Таким образом, на авторынке и обостряется конкуренция. Например, JAC еще год назад начал продажи модели N35, а сейчас подоспели две новинки от Sollers — Atlant и Argo. Корни у последних такие же китайские, как и у первого. Добавим сюда и отечественную «Газель Бизнес» — что ж, уже немало. Но тем не менее, сегмент мог бы стать шире. Поможет ли в этом «поднебесная» корпорация Dongfeng Motor, запустив модель Captain-T?
Что за зверь
«Ходовка» — зависимая, рессорная. Значит «старший» 3,5-тонник, который обычно покупают для работы на длинном «плече» доставки, можно спокойно загружать, как нужно, дабы не только экономить, но и заработать. При этом машины оборудована электронной системой стабилизации движения во всех вариантах.
Продолжая разглядывать «внутренности», осматриваем стальную лестничную раму. Здесь много отверстий под крепеж различных надстроек. Но о них чуточку позже. Пока же взглянем на переднюю ось, она неразрезная, с поворотными кулаками вилочного типа. Для смазки подшипников предусмотрены пресс-масленки. А ведущий мост сделан в виде прямоугольной балки с крупной центральной частью. В общем, все по классике, и ломаться особо нечему. Вот только передние тормозные диски без грязезащитных щитков. Не велика беда, но они определенно бы продлили ресурс деталям.
Капитанский мостик
Открываю дверь и, хватаясь за практичную ручку на передней стойке, оказываюсь на месте водителя. Проем широкий, а потому «приземляться» удобно. Подгоняю под себя кресло с помощью механических рычажков, руль регулирую по высоте. В общем, тут есть все для того, чтобы нормально работать: крупные зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, магнитола, ABS, ESP, электропривод стекол, подогрев сидения водителя, масса ниш для мелочевки и даже круиз-контроль.
Осталось завести наддувный 2,3-литровый «дизель» Quanchai Q23−132E60, ухватиться за рычаг пятиступенчатой «механики» и отправится в путь.
Штормовое предупреждение
Мотор класса Евро−5 развивает 128 л. с. и 315 «ньютонов» крутящего момента в диапазоне 1300—2000 об/мин. Этот 4-цилиндровый агрегат с системой Common Rail имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Скажем, у него самая большая полка момента. Для сравнения: у JAC N25, как и у Sollers Argo, этот показатель — всего 285 Нм. А в конструкции предусмотрена система SCR (доочистки выхлопных газов за счет распыления раствора AdBlue). Она делает мотор менее капризным к качеству топлива и более надежна, чем пресловутая технология EGR.
Первая передача очень короткая, и машина довольно бодро ускоряется. Вы не поверите, но за рулем я чувствую себя, будто в легковушке. За счет широкого остекления кабины дорожная обстановка хорошо видна. «Лопухи» зеркал минимизируют «мертвые» зоны позади. Руль крутить легко, особенно при маневрах на малой скорости, дабы развернуться на небольшом пятачке. Радиус — всего 5,4 метра. Какой-то прям настроенческий грузовичок получился у китайцев. Так и хочется нажать газ да посильнее.
Хозблок
Колесная база — 2800 мм. И это больше, чем у оппонентов. Такая компоновка дает не только лучшую плавность хода, но и позволяет предложить внушительное количество различных надстроек, которые изготавливает компания «ТТМ Центр Север» в Рязани. А в подмосковном городе Долгопрудный китайские шасси и российские изделия находят друг друга.
Покупателю могут предложить все, что угодно. Базовое же предложение начинается со стальной бортовой платформы и заканчивается фургоном «Мороженица». Как понятно из названия, в нем перевозят продукты глубокой заморозки. Что касается тестовой машины, то в ее кузов грузят четыре европаллеты. Для городских перевозок — согласитесь: более, чем достаточно.
Осталось рассказать про цены. За базовый вариант со стальной бортовой платформой, полной массой до 2,5 тонн, дилеры просят 1 890 000 рублей, а за стандартный вариант евро-тента с воротами — 2 225 000 рублей. Тут к каждому клиенту свой индивидуальный подход.
Жить будет?
Общее впечатление от Dongfeng Captain-T следующее: он, что называется, в рынке. Грузовичок прост в обслуживании, и его легко можно ремонтировать даже в гараже, ибо специализированного оборудования не требуется. Межсервисный интервал — 20 000 км, гарантия — 3 года или 100 000 километров. Вполне прилично. А поскольку крупные перевозчики сейчас все больше смотрят на иномарки, явно превосходящие по исполнению, качеству и оснащению авто отечественных марок, уверен, что без внимания Captain-T точно не останется.