FAW раскрыла подробности о новейшем кроссовере Besturn T90

Уже известно, что FAW Besturn T90 построен на модульной платформе A2 архитектуры Infinity Formula FMA. Это довольно крупная машина: ее габариты — 4718/1880/1710 мм при колесной базе в 2772 мм. Что же касается дизайна, то Besturn T90 — первая модель, оформленная в соответствии с новой концепцией FAW Pentium, которая, как говорят китайцы, олицетворяет «силу, чистоту и утонченность».

В моторную гамму Besturn T90 войдут два турбированных четырехцилиндровых двигателя объемом 1,5 и 2,0 литра: первый выдает 169 л. с., а второй — 252. Оба будут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Какие колеса станут ведущими, не сообщается, но можно смело предположить, что в продажу поступит несколько версий: и с передним, и с подключаемым полным приводом.

Добавим, что представители FAW пока не анонсировали запуск Besturn T90 в России. У нас в ближайшее время откроется прием заказов на лифтбэк B70 и кроссовер Bestune T55. Впрочем, когда китайцы объявляли о расширении модельной линейки за счет этих машин, они подчеркнули, что ожидается еще несколько новинок. Так что не исключено, что в их числе будет и Besturn T90.