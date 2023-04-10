5 дешевых подержанных авто, которые требуют минимальных вложений после покупки

Чтобы машина меньше ломалась, она должна быть, прежде всего, простой по конструкции. Например, с упругой балкой вместо многорычажной схемы в задней подвеске — выходить из строя там нечему, да и специальное обслуживание не требуется. Такое решение применяется на Hyundai Solaris, средняя цена которого, по данным Auto.ru, составляет 917 187 рублей. Различных запчастей на «корейца» — море. Особенно китайских, причем нормального качества. Так, воздухофильтр можно купить всего за 350 рублей, в то время как оригинал обойдется в 1400 рублей.
Kia Rio — брат-близнец «Соляриса» привлекателен тем же. Тут кратко напомним о двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра. Авто с приличным пробегом, как правило, продаются на вторичке уже без нейтрализатора, из-за которого в цилиндрах появляются задиры — их часто удаляют. Экономия! Не надо выкладывать деньги за эту операцию (около 5000 рублей). Кстати, за замену «ката» на пламегаситель возьмут уже 7000 целковых.
Еще один бывший бестселлер — Renault Logan первого поколения. Сейчас за него просят в среднем 500 000 рублей. Седан очень надежен: в ходовой ломаться нечему, а 1,6-литровый мотор (неважно какой: 8- или 16-клапанный) спокойно выдержит более 300 000 км. Главное — не выбирать машину с «автоматом». Он часто огорчает неполадками, а ремонт дорогой — одни только работы обойдутся в 20 000 целковых. В «механике» же можно просто поменять масло, заплатив за все 5000 рублей, и забыть об этом.
Ford Focus второго поколения тоже входит в нашу подборку. На рынке достаточно экземпляров с любым типом кузова: есть и седаны, и хетчбэки, и универсалы. Лучший выбор — 100-сильный 1,6-литровый мотор. Смазку в нем большинство хозяев меняет в гараже, а в этом случае нужно раскошелиться лишь на сам лубрикант (5000 рублей) и фильтр (500 рублей). «Ходовка» тоже проблем не доставит. А если все же потребуется ремонт, то он не разорит: скажем, замена ступичного подшипника стоит 1200 «деревянных».
Звание надежного бюджетника носит и Volkswagen Polo в кузове седан. За 600 000 рублей можно купить машину 2008—2011 года с пробегом 110 000 км. «Немец» оказался крепким, что доказывает его популярность в такси. Критичных слабых мест просто нет, а известная проблема со стуком поршневой у 105-сильного мотора на ресурсе не сказывается. Работа по замене масла у дилера обойдется в 900 рублей (плюс сама смазка), свечей — 600 рублей. Причем подойдут самые обычные, никаких иридиевых производитель ставить не предписывает.
В конце отметим, что все эти машины отличает продуманное подкапотное пространство, а такое решение гарантирует легкий доступ к узлам и агрегатам. Это упрощает процесс обслуживания, а значит, и делает его дешевле. Так что, даже отдав авто в сервис, владелец не переплатит за лишние работы — такие как, например, демонтаж системы впуска, необходимый для того, чтобы подобраться к свечам.