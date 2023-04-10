5 дешевых подержанных авто, которые требуют минимальных вложений после покупки

Чтобы машина меньше ломалась, она должна быть, прежде всего, простой по конструкции. Например, с упругой балкой вместо многорычажной схемы в задней подвеске — выходить из строя там нечему, да и специальное обслуживание не требуется. Такое решение применяется на Hyundai Solaris, средняя цена которого, по данным Auto.ru, составляет 917 187 рублей. Различных запчастей на «корейца» — море. Особенно китайских, причем нормального качества. Так, воздухофильтр можно купить всего за 350 рублей, в то время как оригинал обойдется в 1400 рублей.

Kia Rio — брат-близнец «Соляриса» привлекателен тем же. Тут кратко напомним о двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра. Авто с приличным пробегом, как правило, продаются на вторичке уже без нейтрализатора, из-за которого в цилиндрах появляются задиры — их часто удаляют. Экономия! Не надо выкладывать деньги за эту операцию (около 5000 рублей). Кстати, за замену «ката» на пламегаситель возьмут уже 7000 целковых.

Еще один бывший бестселлер — Renault Logan первого поколения. Сейчас за него просят в среднем 500 000 рублей. Седан очень надежен: в ходовой ломаться нечему, а 1,6-литровый мотор (неважно какой: 8- или 16-клапанный) спокойно выдержит более 300 000 км. Главное — не выбирать машину с «автоматом». Он часто огорчает неполадками, а ремонт дорогой — одни только работы обойдутся в 20 000 целковых. В «механике» же можно просто поменять масло, заплатив за все 5000 рублей, и забыть об этом.