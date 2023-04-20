BMW выкатил обновленный Х1 и открыл прием заказов

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Баварцы представили обновленный кроссовер BMW X1, который стал больше, тише и специфичнее. Впрочем, поклонникам немецкой марки подобные «выкрутасы» только на руку. И вот, собственно, почему.
Мирон Горин

Старт приема предварительных заказов на освеженный BMW X1 уже дан в Китае, как на самом крупном и перспективном рынке на планете. Далее автомобиль пойдет по миру и, вероятно, появится у нас благодаря каналам «серого» импорта. Впрочем, официально баварцы из России не уходили, а значит, дилеры вполне себе могут привезти новинку по индивидуальному заказу. Чем же она заинтересует нашего брата?

Прежде всего, удлиненной на 110 мм колесной базой. Для сравнения: «старший» BMW X3 всего на 62 мм больше, чем Х1. А еще автомобилю перекроили силовую линейку. Отныне самым доступным является бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 156 л. с. Альтернативой может стать 2-литровый агрегат о 204 «жеребцах». Полный привод доступен лишь опционально.

Однако самой любопытной версией оказалась модификация iX1L с электрической силовой установкой, «выдающей» 313 л. с. Быстро и бесшумно: хорошие сапоги — надо брать.

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20 апреля 2023
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