Шанхайский автосалон−2023: самые крутые новинки для российского рынка

Начнем, пожалуй, с продукции самого популярного в нашей стране китайского бренда Chery. «Гвоздем» программы по праву можно признать новый флагманский кроссовер Tiggo 9, который дебютировал с гибридной силовой установкой, «поедающей» не более 4,2 литра «горючки» на 100 км пути. А общий показатель «дальнобойности» составляет аж 1400 км. Круто? Еще как! Тем более, что созданный на новой архитектуре кроссовер, получивший приставку C-DM, отлично выглядит и сочно «упакован». Добавьте сюда полноприводную трансмиссию, и получаем добротный семейный автомобиль.

Не менее, если не более любопытным оказался кроссовер JAECOO 7 от свежеиспеченного одноименного бренда, к слову, также принадлежащего головной компании Chery. Марка займет ступень между молодежной Omoda и премиальным Exeed, порадовав «продукцией для клиентов с утонченным вкусом», обилием умных систем безопасности и опций комфорта.

Кстати, Omoda тоже выкатила новинку, которой оказался первый в модельном ряду бренда электромобиль под названием e-QUA. Впрочем, по приезду в Россию авто наверняка переименуют в нечто более благозвучное. Скорее всего, кроссовер обзовут Omoda C5 EV, который, кстати, и внешне радикально отличается от своих собратьев с ДВС — еще больше космических акцентов, острых граней и футуризма.