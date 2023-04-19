Шанхайский автосалон−2023: самые крутые новинки для российского рынка

Начнем, пожалуй, с продукции самого популярного в нашей стране китайского бренда Chery. «Гвоздем» программы по праву можно признать новый флагманский кроссовер Tiggo 9, который дебютировал с гибридной силовой установкой, «поедающей» не более 4,2 литра «горючки» на 100 км пути. А общий показатель «дальнобойности» составляет аж 1400 км. Круто? Еще как! Тем более, что созданный на новой архитектуре кроссовер, получивший приставку C-DM, отлично выглядит и сочно «упакован». Добавьте сюда полноприводную трансмиссию, и получаем добротный семейный автомобиль.
Не менее, если не более любопытным оказался кроссовер JAECOO 7 от свежеиспеченного одноименного бренда, к слову, также принадлежащего головной компании Chery. Марка займет ступень между молодежной Omoda и премиальным Exeed, порадовав «продукцией для клиентов с утонченным вкусом», обилием умных систем безопасности и опций комфорта.
Кстати, Omoda тоже выкатила новинку, которой оказался первый в модельном ряду бренда электромобиль под названием e-QUA. Впрочем, по приезду в Россию авто наверняка переименуют в нечто более благозвучное. Скорее всего, кроссовер обзовут Omoda C5 EV, который, кстати, и внешне радикально отличается от своих собратьев с ДВС — еще больше космических акцентов, острых граней и футуризма.
Что до Exeed, то главными люксовыми «бомбами» оказались легковушки нового семейства Exlantix, способные за пять минут зарядки обеспечить себя минимальным запасом хода в 150 км. Речь идет об электрифицированных седане и кроссовере с кодовыми обозначениями E03 и E0Y. Да, вы все правильно поняли: это первые «электрички» бренда, которые под стать своему премиальному статусу «нашпигованы» по самое не балуйся.
Впрочем, в премиум-лиге отметились и другие игроки. В частности, Voyah, устроившая премьеру третьей модели в своей продуктовой линейке, коей оказался электроседан Passion, бесшумно ускоряющийся до пиковых 210 км/ч, разменивая первую «сотку» за 3,8 секунды. Заявленная дальность хода — немногим больше 600 км.
А вот марка Hongqi, чьи автомобили возят в Китае первых лиц государства, презентовала неприлично огромный кроссовер с литерой E-LS. Вдохновленные ретро-мотивами дизайнеры создали поистине роскошный автомобиль, хотя и местами «попахивающий» британской Bentley. Что, впрочем, не делает его хуже, скорее, наоборот. Из «фишек» стоит отметить отсутствие центральной стойки и дверных ручек, безрамочные двери, исполинскую решетку радиатора и иллюминацию по всему периметру авто. Тут светится буквально все: от «гриля» до колесных дисков — незаметно подъехать не получится.
Вернемся к более приземленным моделям. К примеру, новому семейству Galaxy от компании Geely, куда войдет целая россыпь новинок, созданных на единой архитектуре для гибридов и электрокаров. Первопроходцем стал пятиметровый кроссовер с индексом L7, «вооруженный» силовой установкой мощностью под 400 сил.
А какое оформление интерьера у купе Galaxy Light — закачаешься! Тут вместо торпедо установлен невероятных размеров мониторище. Естественно, сенсорный, а также понимающий голосовые команды и язык жестов.
Кстати, входящие в холдинг Geely марки Lynk & Co и Zeekr тоже наделали немало шуму. Первая продемонстрировала новейшую платформу для строительства машин на новых источниках энергии, а вторая — первый в мире электрический минивэн премиум-класса с шильдиком 009. Всего, надо добавить, группой «Джили» было представлено на автосалоне более 20 новинок.
Немало новых продуктов показала и Dongfeng, явив миру электровнедорожник Aeolus S01 и гибрид Mage PHEV, а также рассказав о трансформации марки в несколько свежих подразделений. В частности, Hydrogen Ship будет выпускать исключительно водородные автомобили, Dongfeng Aeolus — «электрички», а eπ — необычные гибриды, способные ездить как на электричестве, так и на водороде.
Что ж, не будем так громко завидовать — в России до сих пор нет даже собственной коробки-автомат. Как, собственно, и по-настоящему современного автомобиля, отвечающего всем стандартам безопасности и качества. Да и зачем, если есть Китай, чей автопром эволюционировал настолько, что уже без стеснения задает тренды грандам мировой индустрии, которым, вероятно, скоро придется смириться с колоссальным оттоком клиентов.