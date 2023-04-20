Правительство одобрило продажу завода Volkswagen в Калуге

О том, что теперь у предприятия новый хозяин, сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. Однако нынешнюю ситуацию изданию отказались комментировать как в Минпромторге, так и в Volkswagen.

Компания «Авилон» также не уточняет свои планы по дальнейшему развитию площадки. Ходят лишь слухи о том, что в Калуге начнут выпускать некоторые модели под маркой Exeed или Chery. Иные утверждают, что появятся кроссоверы Jetta. Напомним, что этот бренд немцы из Volkswagen создали специально для Китая.

Еще в начале весны на завод претендовало несколько компаний — в том числе АФК «Система». А позже «Группа ГАЗ» подала на VW целых два судебных иска. Правда, суд не удовлетворил их и снял арест, что и открыло путь к завершению продажи актива.

Не исключаем и вариант, при котором нижегородцы договорятся с «Авилоном» и реализуют проект по возрождению советских брендов «Волга» и «Победа», как предлагал австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. Хотя это, конечно, крайне маловероятно.