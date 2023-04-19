Хуже «китайца»: почему не надо покупать подержанный Mercedes-Benz CLS 63 AMG

Элегантная четырехдверка с пробегом около 100 000 км стоит сейчас как китайский кроссовер Geely Tugella или как новенький седан Kia K5, завезенный из Казахстана. То есть предложение заманчивое, да и сервисмены говорят, что у этого автомобиля какие-либо неисправности не появляются просто так — мол, «Мерс» надежен. Но не спешите изучать предложения на классифайдах: «немец» очень дорог в обслуживании и довольно непредсказуем.

Например, замена масла в двигателе и фильтра обходится владельцам CLS 63 AMG в 30 000 рублей. Обновление лубриканта в переднем и заднем редукторах — в 10 000 и 13 000 соответственно. Мойка радиатора — 25 000 целковых, а обновление «жижи» в коробке передач и «раздатке» — 40 000 «деревянных». А ведь это только обязательные работы по замене расходников!

Здесь заметим, что на всем перечисленном выше сэкономить не получится. Если залить дешевую смазку, а потом хорошенько нажать газ (машина ведь позволяет), то на стенках цилиндров появятся задиры. А про то, что это медленная смерть мотора, портал «АвтоВзгляд» уже писал неоднократно.