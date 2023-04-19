Хуже «китайца»: почему не надо покупать подержанный Mercedes-Benz CLS 63 AMG

Элегантная четырехдверка с пробегом около 100 000 км стоит сейчас как китайский кроссовер Geely Tugella или как новенький седан Kia K5, завезенный из Казахстана. То есть предложение заманчивое, да и сервисмены говорят, что у этого автомобиля какие-либо неисправности не появляются просто так — мол, «Мерс» надежен. Но не спешите изучать предложения на классифайдах: «немец» очень дорог в обслуживании и довольно непредсказуем.
Например, замена масла в двигателе и фильтра обходится владельцам CLS 63 AMG в 30 000 рублей. Обновление лубриканта в переднем и заднем редукторах — в 10 000 и 13 000 соответственно. Мойка радиатора — 25 000 целковых, а обновление «жижи» в коробке передач и «раздатке» — 40 000 «деревянных». А ведь это только обязательные работы по замене расходников!
Здесь заметим, что на всем перечисленном выше сэкономить не получится. Если залить дешевую смазку, а потом хорошенько нажать газ (машина ведь позволяет), то на стенках цилиндров появятся задиры. А про то, что это медленная смерть мотора, портал «АвтоВзгляд» уже писал неоднократно.
Теперь коротко перечислим слабые места конструкции — их немного, но тем не менее. При износе ТНВД страдают топливные форсунки: замена одной стоит около 30 000 рублей, а их таких аж восемь. Установка нового вакуумного насоса обойдется в 30 000 целковых, а одного из двух топливных — в 50 000 (за один).
Еще машина требовательна к качеству топлива, поэтому сервисмены рекомендуют заливать 98-й бензин, а лучше «сотый» вне зависимости от стиля езды. Если водитель любит погонять, то плановые ТО нужно проводить раз в 5000 км, а менять свечи — каждые 20 000 км. И, конечно же, обслуживать «немца» надо не где попало, а в профильном сервисе, ведь только там смогут вовремя обнаружить какие-либо поломки.
В общем, стоимость содержания Mercedes-Benz CLS 63 AMG космическая. Новый «китаец» обойдется в содержании сильно дешевле. Да и фирменная гарантия на «азиата» оградит семейный бюджет от неожиданных трат. Так что подержанный «немец» в нынешнее время — нерациональный выбор.