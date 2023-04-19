Хуже «китайца»: почему не надо покупать подержанный Mercedes-Benz CLS 63 AMG

Фото производителя
Сейчас на вторичном рынке можно купить мощный Mercedes-Benz CLS 63 AMG всего за 3 500 000 рублей — прайс на уровне нового нашпигованного «китайца». Однако прежде чем выкладывать за премиального «немца» свои кровно заработанные, стоит сто раз подумать. Какие неприятные сюрпризы он может преподнести владельцу, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Элегантная четырехдверка с пробегом около 100 000 км стоит сейчас как китайский кроссовер Geely Tugella или как новенький седан Kia K5, завезенный из Казахстана. То есть предложение заманчивое, да и сервисмены говорят, что у этого автомобиля какие-либо неисправности не появляются просто так — мол, «Мерс» надежен. Но не спешите изучать предложения на классифайдах: «немец» очень дорог в обслуживании и довольно непредсказуем.

Например, замена масла в двигателе и фильтра обходится владельцам CLS 63 AMG в 30 000 рублей. Обновление лубриканта в переднем и заднем редукторах — в 10 000 и 13 000 соответственно. Мойка радиатора — 25 000 целковых, а обновление «жижи» в коробке передач и «раздатке» — 40 000 «деревянных». А ведь это только обязательные работы по замене расходников!

Здесь заметим, что на всем перечисленном выше сэкономить не получится. Если залить дешевую смазку, а потом хорошенько нажать газ (машина ведь позволяет), то на стенках цилиндров появятся задиры. А про то, что это медленная смерть мотора, портал «АвтоВзгляд» уже писал неоднократно.

Фото производителя

Теперь коротко перечислим слабые места конструкции — их немного, но тем не менее. При износе ТНВД страдают топливные форсунки: замена одной стоит около 30 000 рублей, а их таких аж восемь. Установка нового вакуумного насоса обойдется в 30 000 целковых, а одного из двух топливных — в 50 000 (за один).

Еще машина требовательна к качеству топлива, поэтому сервисмены рекомендуют заливать 98-й бензин, а лучше «сотый» вне зависимости от стиля езды. Если водитель любит погонять, то плановые ТО нужно проводить раз в 5000 км, а менять свечи — каждые 20 000 км. И, конечно же, обслуживать «немца» надо не где попало, а в профильном сервисе, ведь только там смогут вовремя обнаружить какие-либо поломки.

В общем, стоимость содержания Mercedes-Benz CLS 63 AMG космическая. Новый «китаец» обойдется в содержании сильно дешевле. Да и фирменная гарантия на «азиата» оградит семейный бюджет от неожиданных трат. Так что подержанный «немец» в нынешнее время — нерациональный выбор.

седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
19 апреля 2023
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