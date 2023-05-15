Новый Skoda Kodiaq готовится к продаже

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Чехи завершили испытания нового Skoda Kodiaq, а вместе с ним и Superb. Обе новинки будут представлены осенью 2023 года. Как сообщают представители компании, автомобили успешно прошли комплексные тесты при температуре ниже 40 градусов.
Лика Затворная

Особое внимание чехи уделили подвескам, двигателям и новым гибридным силовым установкам, которые под стать «зеленым» трендам появятся в линейке Skoda Kodiaq.

Кроме того, европейцы оборудовали кроссовер новейшей информационно-развлекательной системой, а также не лишили исчерпывающего набора вспомогательных электронных ассистентов. А вот в плане дизайна радикальных изменений ждать не приходится. Впрочем, внешность автомобиля спустя семь лет после его запуска по-прежнему остается актуальной.

Все технические подробности пока тщательно скрываются, но по заверениям автостроителя, автомобиль призван успешно справляться с повышенными нагрузками. Как с механическими, так и температурными.

Между тем, в Россию начали поставлять дореформенный Kodiaq прямиком из Китая. Чем он хуже или лучше европейской версии, можно узнать здесь.

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15 мая 2023
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