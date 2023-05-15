Новый Skoda Kodiaq готовится к продаже

Особое внимание чехи уделили подвескам, двигателям и новым гибридным силовым установкам, которые под стать «зеленым» трендам появятся в линейке Skoda Kodiaq.

Кроме того, европейцы оборудовали кроссовер новейшей информационно-развлекательной системой, а также не лишили исчерпывающего набора вспомогательных электронных ассистентов. А вот в плане дизайна радикальных изменений ждать не приходится. Впрочем, внешность автомобиля спустя семь лет после его запуска по-прежнему остается актуальной.

Все технические подробности пока тщательно скрываются, но по заверениям автостроителя, автомобиль призван успешно справляться с повышенными нагрузками. Как с механическими, так и температурными.

Между тем, в Россию начали поставлять дореформенный Kodiaq прямиком из Китая. Чем он хуже или лучше европейской версии, можно узнать здесь.