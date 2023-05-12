Может ли сотрудник ГИБДД самостоятельно открывать двери в остановленном авто

В ходе проверки документов водитель обязан предоставить гайцам шоферскую «корочку», свидетельство о регистрации т/с и страховой полис. Последний, кстати, может быть и в электронном виде. При этом «рулевой» и сотрудник ГИБДД должны прекрасно видеть и слышать друг друга, но для этого водитель даже не обязан выходить из салона. Для общения с представителями МВД достаточно опустить боковое стекло. Причем не полностью, а частично. В каких же случаях инспектор после остановки машины имеет право самостоятельно открывать ее двери?
На самом деле, для того, чтобы отпереть дверцу в авто служивому потребуются веские основания. Например, в случае противоправных действий со стороны водителя и его спутников, при неповиновении законным требованиям стражей порядка, а также при угрозе жизни и здоровью граждан.
Впрочем, «ворваться» в чужую машину гаишники могут и в так называемых случаях крайней необходимости, когда автомобиль требуется им для осуществления неотложных служебных целей. Скажем, для пресечения преступлений, организации погони за злоумышленниками и так далее. Правда, правоохранительные органы обязаны будут выплатить собственнику авто компенсацию за использование транспорта, а также понести расходы, если «железный конь» сломается или получит повреждения.
В случае, когда речь идет о рядовой проверке документов, придорожные полицейские самолично открывать двери частного авто не имеют права. Если же подобную вольность гаишники себе позволили, то смело закрывайте ее обратно, продолжив общение через окно, а еще лучше — под запись видеокамеры смартфона. Максимум, что дозволено блюстителям правопорядка — это легонько постучать по стеклу, обратив на себя внимание водителя, который обязан незамедлительно передать им «права» и СТС.