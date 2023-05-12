Может ли сотрудник ГИБДД самостоятельно открывать двери в остановленном авто

В ходе проверки документов водитель обязан предоставить гайцам шоферскую «корочку», свидетельство о регистрации т/с и страховой полис. Последний, кстати, может быть и в электронном виде. При этом «рулевой» и сотрудник ГИБДД должны прекрасно видеть и слышать друг друга, но для этого водитель даже не обязан выходить из салона. Для общения с представителями МВД достаточно опустить боковое стекло. Причем не полностью, а частично. В каких же случаях инспектор после остановки машины имеет право самостоятельно открывать ее двери?

На самом деле, для того, чтобы отпереть дверцу в авто служивому потребуются веские основания. Например, в случае противоправных действий со стороны водителя и его спутников, при неповиновении законным требованиям стражей порядка, а также при угрозе жизни и здоровью граждан.