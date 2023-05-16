Chery отзывает кроссоверы Tiggo 8 Pro из-за проблем с тормозами

Сервисная кампания, которая проходит в КНР, затронула 16 640 кроссоверов Tiggo 8 Pro, реализованных в период с 8 марта по 18 августа прошлого года. «Поднебесные» СМИ сообщают, что китайцы обнаружили «конфликт» между программным обеспечением тормозного контроллера и системой автоматического переключения фар: когда последняя активирована, левая педаль становится тяжелой — есть риск спровоцировать ДТП.

Хорошая новость в том, что этот отзыв не касается тех машин, что продавались и продаются в России. В нашу страну «проблемная» версия не поставляется. А потому отечественные владельцы кроссоверов Tiggo 8 Pro могут спать спокойно.

Напомним, что сейчас «Восемь Про» предлагается российскими дилерами по цене от 3 539 900 рублей. На выбор покупателей представлено две комплектации, а вот модификация одна — с 1,6-литровым мотором на 186 л. с. и семиступенчатым «роботом». Кроме того, в линейке Chery есть полноприводный Tiggo 8 Pro Max, который отличается от младшего собрата и внешне. Но за него придется отдать на полмиллиона больше.