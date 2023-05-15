Два сорта колбасы: во что ковид и санкции превратили российский авторынок

Автомобильный рынок России с полным основанием можно назвать многострадальным. Сначала разразился неслабый такой кризис, затем по продажам легковушек от души врезали антиковидные меры. Ну и на закуску, не дав перевести дух, вдарили санкции. Как там писал Л. Н. Толстой? Нет, не в «Анне Каренине» и не про несчастные семьи, хотя тоже было бы лыко в строку. А вот в «Войне и мире» сумасшедший кричал московскому градоначальнику графу Ростопчину: «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых».
С душком, для любителя
Наш авторынок — воскреснет ли в третий раз? И в каком обновленном виде он перед нами предстанет? Вопрос не такой праздный, как может показаться на первый взгляд. Ведь он уже воскрес, только мы не желаем этого замечать — вот в чем дело. Нам не нравится его новый облик, ну хоть тресни. Мы вожделеем того, старого, привычного. А его не будет. По крайней мере, в ближайшие несколько лет уж точно.
Что было раньше? Полсотни именитых брендов со всего мира — из Японии, Кореи, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Чехии, Китая. Да-да, из Китая тоже, но совсем чуть-чуть. Как тот яичный порошок с душком, для любителей. Продавалось все — даже на самый извращенный вкус. Автомобили дешевые, дорогие, супердорогие, спортивные, комфортабельные, маленькие, большие, престижные, утилитарные, низкие, высокие… Черный верх — белый низ, белый верх — черный низ, лакированные, бордо, с пряжкой, с пуговицей.
Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это теперь. Слюной. Ибо того, что было — не воротишь. Теперь в товарных объемах в нашей стране планируется только два сорта колбасы — отечественная и китайская. И про этот вот вышепоименованный спектр забудьте, как про сладкий сон. Будут шильдики малоизвестные, машины дорогие, качество в пределах от никакого до приемлемого. Все. Споры о настоящей японской или немецкой надежности ушли в прошлое, как и противостояние любителей «баварцев» с поклонниками «штутгартцев».
Новые времена настали
Собственно, автомобильные аналитики это уже давно просекли, только особо не афишируют. С начала года объемы продаж растут, но соотношения между брендами меняются незначительно. Вот пятерка ведущих производителей и доля рынка, занимаемая ими, по итогам апреля: Lada — 33,4%, Chery — 12,2%, Haval — 9,0%, Geely — 9,4%, Kia — 4,5%. Сравним с январем сего года: Lada — 39%, Chery — 12,2%, Haval — 9,1%, Geely — 7,7%, Kia — 5,1%. А теперь вспомним дела давно минувших дней — досанкционный 2021-й. Кто там правил бал? Правильно, Lada, Kia, Renault, Hyundai, Skoda. Как говорится, почувствуй разницу.
Конечно, некоторые подвижки будут. В частности, «китайцы» подгребут под себя больше половины рынка — это к бабке не ходи. Лидеры нарастят объемы, аутсайдеры потихоньку подтянутся к ним — те же Changan и JAC очень даже на подъеме. Kia, кое-как выживающая за счет параллельного или полулегального заводского импорта, вылетит из пятерки, ибо она не сможет сопротивляться продукции Поднебесной, перед которой не воздвигают всевозможных препон. И вот это будет у нас неполноценным заменителем того широкого ассортимента, про который шла речь выше, и про который предлагается забыть на неопределенное время.
Смена приоритетов
Что касается бюджетных автомобилей (не по ценам, а по потребительским качествам, ибо цены запредельные «не только лишь у всех»), то сегмент полностью закроет несгибаемый АВТОВАЗ. Конечно, нынешних 33% ему не удержать, но доля останется значительной. Люди уже смирились с тем, что наше все — это допотопная Granta. И, скрепя сердце, покупают ее, поскольку ездить-то надо. В апреле каждая третья новая машина, поставленная на учет в России, была «Грантой».
Приоритеты сменились, и вехи теперь ведут не на Запад, а на юго-восток, причем в его урезанном виде. В том же Китае-то на дорогах, помимо собственных изделий, нередки премиальные «немцы», в крупных городах — засилье «американцев». Нам такое разнообразие родов и видов, к сожалению, не светит.
Вот какая штука капитана Кука.