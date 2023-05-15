Два сорта колбасы: во что ковид и санкции превратили российский авторынок

Автомобильный рынок России с полным основанием можно назвать многострадальным. Сначала разразился неслабый такой кризис, затем по продажам легковушек от души врезали антиковидные меры. Ну и на закуску, не дав перевести дух, вдарили санкции. Как там писал Л. Н. Толстой? Нет, не в «Анне Каренине» и не про несчастные семьи, хотя тоже было бы лыко в строку. А вот в «Войне и мире» сумасшедший кричал московскому градоначальнику графу Ростопчину: «Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых».

С душком, для любителя

Наш авторынок — воскреснет ли в третий раз? И в каком обновленном виде он перед нами предстанет? Вопрос не такой праздный, как может показаться на первый взгляд. Ведь он уже воскрес, только мы не желаем этого замечать — вот в чем дело. Нам не нравится его новый облик, ну хоть тресни. Мы вожделеем того, старого, привычного. А его не будет. По крайней мере, в ближайшие несколько лет уж точно.