В Россию может приехать Chevrolet Onix из Казахстана

Длина «Оникса» — 4474 мм, а размер колесной базы равен 2600 мм. Получается, что седан немного длинней LADA Vesta. Под капотом — наддувные бензиновые моторы объемом 1,2 литра в двух вариантах форсировки: 90 и 132 л. с. Первому агрегату положена пятиступенчатая «механика», а второй работает с шестидиапазонным «автоматом».

Если говорить про техническую часть, то Onix базируется на платформе GEM (Global Emerging Markets), которая «заточена» под производство недорогих компактных автомобилей. То есть это сильно упрощенная «тележка» Delta, знакомая по Chevrolet Cruze.

В списке оснащения есть ABS, подогревы сидений, люк в крыше с электроприводом, парктроники и мультимедиа с русифицированным интерфейсом. Это говорит о том, что «Ониксы» из Казахстана будут попадать и в Россию по параллельному импорту. Цены пока не названы, однако местные СМИ пишут, что «Оникс» сравним с кроссовером Tracker. SUV предлагают за 10 900 000 тенге, то есть 1 930 000 рублей. Значит за «четырехдверку» попросят в пределах 2 000 000 рублей.