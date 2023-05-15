Олдскулы свело: пять автомобильных «рудиментов», ставших ненужными за пару десятилетий

Любой нормальный российский автовладелец начала века был бы сильно удивлен, предложи ему кто-нибудь демонтировать брызговики со своей легковушки. Их необходимость была непреложным постулатом. Мол — уменьшают количество брызг от колес авто. А для многих водителей брызговики становились еще и предметом художественной самореализации. Их увеличивали в размерах, украшали «крутыми» надписями и картинками, а также всякими блестящими штуками. А сейчас, чтобы обнаружить на улице легковушку с брызговиками, требуется изрядное везение. И ничего: как-то переживаем «ужасы» повсеместно летящей из-под колес грязи.
Примерно с таким же пиететом большинство автовладельцев раньше относились к антикоррозийной обработке кузова. И было от чего. Основу тогдашнего автопарка составляли «Жигули», «Волги» и «Москвичи», имевшие весьма посредственную стойкость к коррозии. Что и объясняло популярность «антикора». А когда Россию заполонили иномарки с нормально окрашенными и оцинкованными кузовами, про борьбу с коррозией стали вспоминать лишь когда имеют дело с очень старыми или побывавшими в аварии машинами.
Судьба подкрылков, некогда считавшихся обязательным элементом в антикоррозийном «арсенале» автолюбителя, практически дублирует историю с антикором.
Если бы автору этих строк лет 20 назад кто-то посоветовал избавиться от ковриков-корытцев в салоне, он услышал много интересного о своих умственных способностях. А сейчас все чаще в машинах используется не эта олдскульная и кондовая классическая конструкция, а впитывающие влагу «ковры» из нетканых натуральных и синтетических материалов — что-то вроде «войлока». Или собирающие влагу с ботинок ячеистые коврики из EVA.
Ну и, наконец, аксессуар, без которого не мыслил свою машину чуть ли ни каждый первый автовладелец недавнего прошлого — багажник на крыше. Это были не современные «дуги», на которые ставится все что угодно — от обтекаемого бокса до велосипедных креплений. Отнюдь! Речь идет о багажнике-«корзинке» или багажнике-«лесенке». В свое время многие автовладельцы их вообще не демонтировали — даже в перерывах между поездками на дачу с кучей барахла на крыше. Сейчас эти конструкции все еще можно изредка увидеть на дороге — на машинах с еще крепкими дедульками за рулем.