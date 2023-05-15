Олдскулы свело: пять автомобильных «рудиментов», ставших ненужными за пару десятилетий

Любой нормальный российский автовладелец начала века был бы сильно удивлен, предложи ему кто-нибудь демонтировать брызговики со своей легковушки. Их необходимость была непреложным постулатом. Мол — уменьшают количество брызг от колес авто. А для многих водителей брызговики становились еще и предметом художественной самореализации. Их увеличивали в размерах, украшали «крутыми» надписями и картинками, а также всякими блестящими штуками. А сейчас, чтобы обнаружить на улице легковушку с брызговиками, требуется изрядное везение. И ничего: как-то переживаем «ужасы» повсеместно летящей из-под колес грязи.

Примерно с таким же пиететом большинство автовладельцев раньше относились к антикоррозийной обработке кузова. И было от чего. Основу тогдашнего автопарка составляли «Жигули», «Волги» и «Москвичи», имевшие весьма посредственную стойкость к коррозии. Что и объясняло популярность «антикора». А когда Россию заполонили иномарки с нормально окрашенными и оцинкованными кузовами, про борьбу с коррозией стали вспоминать лишь когда имеют дело с очень старыми или побывавшими в аварии машинами.