Олдскулы свело: пять автомобильных «рудиментов», ставших ненужными за пару десятилетий

фото globallookpress.com
В каждую автомобильную эпоху автомобилист имел совершенно четкие представления о том, без без какого оснащения, устройств, аксессуаров не стоит даже из гаража выезжать. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал, как изменились эти «установки» за последние годы.
Максим Строкер

Любой нормальный российский автовладелец начала века был бы сильно удивлен, предложи ему кто-нибудь демонтировать брызговики со своей легковушки. Их необходимость была непреложным постулатом. Мол — уменьшают количество брызг от колес авто. А для многих водителей брызговики становились еще и предметом художественной самореализации. Их увеличивали в размерах, украшали «крутыми» надписями и картинками, а также всякими блестящими штуками. А сейчас, чтобы обнаружить на улице легковушку с брызговиками, требуется изрядное везение. И ничего: как-то переживаем «ужасы» повсеместно летящей из-под колес грязи.

Примерно с таким же пиететом большинство автовладельцев раньше относились к антикоррозийной обработке кузова. И было от чего. Основу тогдашнего автопарка составляли «Жигули», «Волги» и «Москвичи», имевшие весьма посредственную стойкость к коррозии. Что и объясняло популярность «антикора». А когда Россию заполонили иномарки с нормально окрашенными и оцинкованными кузовами, про борьбу с коррозией стали вспоминать лишь когда имеют дело с очень старыми или побывавшими в аварии машинами.

фото globallookpress.com

Судьба подкрылков, некогда считавшихся обязательным элементом в антикоррозийном «арсенале» автолюбителя, практически дублирует историю с антикором.

Если бы автору этих строк лет 20 назад кто-то посоветовал избавиться от ковриков-корытцев в салоне, он услышал много интересного о своих умственных способностях. А сейчас все чаще в машинах используется не эта олдскульная и кондовая классическая конструкция, а впитывающие влагу «ковры» из нетканых натуральных и синтетических материалов — что-то вроде «войлока». Или собирающие влагу с ботинок ячеистые коврики из EVA.

Ну и, наконец, аксессуар, без которого не мыслил свою машину чуть ли ни каждый первый автовладелец недавнего прошлого — багажник на крыше. Это были не современные «дуги», на которые ставится все что угодно — от обтекаемого бокса до велосипедных креплений. Отнюдь! Речь идет о багажнике-«корзинке» или багажнике-«лесенке». В свое время многие автовладельцы их вообще не демонтировали — даже в перерывах между поездками на дачу с кучей барахла на крыше. Сейчас эти конструкции все еще можно изредка увидеть на дороге — на машинах с еще крепкими дедульками за рулем.

технология, техническое обслуживание, автопутешествие
15 мая 2023
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