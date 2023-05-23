Владельцам моделей LADA с «роботом» грозит дефицит запчастей

О надвигающейся беде сообщает портал «Лада.Онлайн». По информации издания, после введения санкций из магазинов переодически стала пропадать такая составляющая трансмиссии, как актуатор. Однако АВТОВАЗу удавалось возобновлять поставки. Сейчас же ситуация поменялась в худшую сторону. Последний завоз этих деталей был в самом начале года. С февраля поставок нет, так как немцы не горят желанием сотрудничать.

Получается, что вышедший из строя узел способен превратить автомобиль в недвижимость, так как без него нормальная работа трансмиссии невозможна. Дилеры меняют актуатор только в сборе, потому как он считается необслуживаемым компонентом. Вся надежда на умелые руки народных умельцев, которые научились ремонтировать деталь.

Если же восстановление невозможно, остается только превратить «робот» с одним сцеплением в обычную «механику». Но это, опять же, потребует времени и довольно серьезных затрат.