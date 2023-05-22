Как просушить залитые свечи, включив скрытую функцию продувки цилиндров

Мы уже писали, например, про секреты клавиши сброса суточного пробега. С помощью этой нехитрой кнопки диагностируют машину, не пользуясь дорогим сканером, а также рассчитывают реальный расход топлива. Но это далеко не все тайны легкового автомобиля.
Типичная ситуация: водитель спешно пробует завести мотор несколько раз, но он не желает «оживать». Основная опасность таких действий в том, что свечи зажигания заливаются топливом. Решают проблему довольно сложным образом. Нужно открыть капот, снять провода и выкрутить эти самые свечи. После просушки все собрать в обратной последовательности. Если подобное произошло в дороге, процедура отнимет немало времени. А если в багажнике нет даже свечного ключа, то можно «куковать» на стоянке бесконечно долго.
Автопроизводители предусмотрели такую ситуацию и создали режим, позволяющий продуть цилиндры без частичной разборки агрегата. Он есть на двигателях как с карбюраторной, так и с инжекторной системой питания.
Например, у Volkswagen Passat B3 или Opel Astra. А вот на некоторых авто из Японии его нет. Так что сначала внимательно читайте инструкцию по эксплуатации, тем более, что у различных агрегатов есть собственные системы продувки: щелевая, клапанно-щелевая, контурная и прямоточная. Принцип действия у всех схож. Различия лишь в мелочах.
Для активации режима вставляем ключ в замок зажигания, жмем газ до упора, а потом переводим ключ в положение запуска. Крутим стартером 7—10 секунд. При полностью выжатой правой педали блок управления двигателем включит режим продувки цилиндров, поэтому топливо через форсунки подаваться не станет. За счет поступающего воздуха свечи просушатся. После можно аккуратно пробовать запустить движок.
Однако надо помнить о заряде аккумулятора, потому как продувка отнимает у него много энергии. АКБ может и «сесть». Кроме того, мотор не «проснется», если неисправен клапан продувки адсорбера или есть подсос воздуха через соединения шлангов системы улавливания паров бензина. Так что сначала осмотрите машину и только потом пробуйте «лайфхак» от автомобильных инженеров.