Как просушить залитые свечи, включив скрытую функцию продувки цилиндров

Мы уже писали, например, про секреты клавиши сброса суточного пробега. С помощью этой нехитрой кнопки диагностируют машину, не пользуясь дорогим сканером, а также рассчитывают реальный расход топлива. Но это далеко не все тайны легкового автомобиля.

Типичная ситуация: водитель спешно пробует завести мотор несколько раз, но он не желает «оживать». Основная опасность таких действий в том, что свечи зажигания заливаются топливом. Решают проблему довольно сложным образом. Нужно открыть капот, снять провода и выкрутить эти самые свечи. После просушки все собрать в обратной последовательности. Если подобное произошло в дороге, процедура отнимет немало времени. А если в багажнике нет даже свечного ключа, то можно «куковать» на стоянке бесконечно долго.

Автопроизводители предусмотрели такую ситуацию и создали режим, позволяющий продуть цилиндры без частичной разборки агрегата. Он есть на двигателях как с карбюраторной, так и с инжекторной системой питания.