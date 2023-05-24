Volkswagen представил рестайлинговый кроссовер Touareg

Обновленную версию Volkswagen Touareg в потоке автомобилей можно сразу опознать визуально по изменившемуся L-образному «рисунку» передней и задней оптики, а также белой светящейся полосе, проложенной поперек всей «морды» кроссовера. Автомобиль получил также новые бампера и радиаторную решетку.

Сообщается, что машина теперь оснащена матричными фарами, состоящими более чем из 19 200 светодиодов каждая. Они позволяют точнее управлять световым пучком, обеспечивая возможность его разделения.

Построение интерьера рестайлингового Touareg принципиально не изменилось. Но дизайнеры «по просьбам трудящихся» постарались скруглить все острые углы в салоне. Как и раньше тут присутствуют два жк-экрана на 12,3 и 15 дюймов — «приборки» и мультимедийной системы соответственно. У медиасистемы расширились функции навигации и голосового управления.

Подвеску обновленного Touareg перенастроили (как пружинный, так и пневматический варианты) ради достижения большего ездового комфорта. В крышу машины внедрили специальный датчик, реагирующий на наличие поклажи на багажных дугах. Его показания используются в работе электронных ассистентов вождения.

Двигатели у кроссовера остались прежними — как бензиновые, так и дизеля. Самая бодрая версия Touareg гибридная. Ее трехлитровый бензиновый V6 под капотом и электродвигатель суммарно развивают 462 л. с.

Европейский прайс-лист обновленного Volkswagen Touareg стартует с 69 200 евро (6 млн. рублей).