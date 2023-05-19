«Сотку» в бак: первый обзор гибридного кроссовера Skywell HT-i

Инновации в массы

Если говорить про холодную Россию, то первая модель, которая сюда приехала, оказалась электрокаром Skywell ET5. Но «электрички», да еще премиальные, пока слишком необычны для нашего брата. Гибриды куда понятнее, ведь в свое время их продвигал Lexus. Так что логичным шагом китайцев стала презентация Skywell HT-i с хитрой топливно-электрической силовой установкой.

Она состоит из электромотора мощностью 177 л. с. и 1,5-литрового «атмосферника» с отдачей в 103 л. с. В зависимости от комплектации разгон до сотни занимает 7,9 или 8,2 секунды. Заметим, что на этот показатель влияет тяговая батарея с системой терморегуляции. В топовом варианте Luxury ее емкость — 32,8 кВт.ч. Вес — 237 кг. Он и сказывается на эффективности ускорения. Зато как чистый электрокар HT-i может проехать 145 км. Младшие версии Comfort и Premium преодолевают 81 км, потому как емкость тут 21,7 кВт.ч.

Интересна и конструкция трансмиссии. Она чем-то напоминает технологию DM-i от китайской BYD. Тут оба мотора могут работать как вместе, так и по отдельности. Всего существует пять режимов движения.