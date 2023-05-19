«Сотку» в бак: первый обзор гибридного кроссовера Skywell HT-i

Бренд Skywell очень молодой, но уже сделал такие огромные шаги вперед, которые нашим автозаводам если и снились, то только в самых радужных снах. Все началось в 1988 году, когда бизнесмен Хуан Хуншэн основал компанию Skyworth по производству пультов для телевизоров.
Дела пошли и коммерсант попробовал силы в автопроме. Тонкий намек на то, что в будущем автомобиль превратится в гаджет. Так в 2010 году появляется компания Skywell Auto. Сейчас это современный завод с кучей роботов. Отечественные предприятия о таком уровне пока лишь мечтают.
Инновации в массы
Если говорить про холодную Россию, то первая модель, которая сюда приехала, оказалась электрокаром Skywell ET5. Но «электрички», да еще премиальные, пока слишком необычны для нашего брата. Гибриды куда понятнее, ведь в свое время их продвигал Lexus. Так что логичным шагом китайцев стала презентация Skywell HT-i с хитрой топливно-электрической силовой установкой.
Она состоит из электромотора мощностью 177 л. с. и 1,5-литрового «атмосферника» с отдачей в 103 л. с. В зависимости от комплектации разгон до сотни занимает 7,9 или 8,2 секунды. Заметим, что на этот показатель влияет тяговая батарея с системой терморегуляции. В топовом варианте Luxury ее емкость — 32,8 кВт.ч. Вес — 237 кг. Он и сказывается на эффективности ускорения. Зато как чистый электрокар HT-i может проехать 145 км. Младшие версии Comfort и Premium преодолевают 81 км, потому как емкость тут 21,7 кВт.ч.
Интересна и конструкция трансмиссии. Она чем-то напоминает технологию DM-i от китайской BYD. Тут оба мотора могут работать как вместе, так и по отдельности. Всего существует пять режимов движения.
«Непонятки»
Интересно, что «люксовый» экземпляр располагает двумя разъемами — для быстрой и медленной зарядки. У остальных он один. При этом стандарт китайский. То есть надо еще понять, к каким консолям можно подключаться, а в какие тыкать кабелем бесполезно. Европейские спецификации розеток обещают в будущем. Вот для этого тут и имеется спасительный бензиновый мотор. Но и тут свои особенности.
У агрегата высокая степень сжатия — 15,5:1. Mazda со своей технологией Skyactive нервно курит в сторонке. Топливный бак — приличные 60 л. А заливать туда рекомендуют 92-й бензин! Можно быстро приехать, причем в буквальном смысле. Пара заправок «бодягой» с таким октановым числом вполне может оставить без перемычек в поршнях. Поэтому, используйте только качественный бензин — 98-й, а лучше «сотку». Это предотвратит детонацию и позволить преодолевать более 1000 км на одном баке. За это гибриды и любят.
Кстати, осмотрев автомобиль, я увидел довольно сильную ржавчину на тормозных дисках. Такое ощущение, что колодки не полностью прижимаются при торможении. Надеюсь, что дилеры найдут причины.
Ценовая политика
Внешне Skywell HT-i вполне себе симпатичен. Его длина составляет 4720 мм, ширина — 1908 мм, высота — 1701 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм. То есть это конкурент Skoda Kodiaq или Mitsubishi Outlander PHEV. В салоне стильно, а кресла удобны. Отделка на довольно высоком уровне. Да и оснащение богато. Есть лазерные фары, люк в крыше, цифровая панель приборов и 12,8-дюймовый экран мультимедиа.
Что касается цен, то их пока не называют. Однако по словам главы Skywell в России Александра Иванова, машина будет дешевле, чем электромобиль ET5 (от 4 480 000 рублей). В общем, если за «базу» попросят чуть более 3 000 000 рублей, это будет хорошее предложение. Да и еще и экономичное. Ведь расход топлива при полностью заряженной батарее составляет 0,8 л на сто километров пути.