АВТОВАЗ сообщил, когда LADA Vesta получит ESP и версию Sport

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков, система курсовой стабилизации появится в LADA Vesta NG в первом квартале 2023 года наряду с выходом на рынок топовой модификации, коей станет версия с 1,8-литровым бензиновым мотором, претерпевшим серьезную модернизацию.

По словам представителя АВТОВАЗ, двигатель пережил ряд доработок, а проблема с «масложором» была полностью нивелирована. Правда, технические характеристика мотора остались прежними. В связке с агрегатом будет трудиться бесступенчатая коробка передач китайского производства, которая в настоящий момент проходит все сертификационные испытания в нашей стране.

А вот LADA Vesta Sport нам обещают явить до конца 2023 года. Причем речь идет не о седане, а о машине в кузове универсал. Прототип «горячей» модификации мы уже могли видеть в марте на фестивале «Байкальская миля−2023». И судя по всему, тольяттинцы все же отправят в серию бешеный «сарай», чей запуск производства долгое время оставался под вопросом. Что ж, с нетерпением ждем.