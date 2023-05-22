Voyah Dream: сравнительный тест гибридной и электрической версий

Voyah Dream красив, как Памела Андерсон времен «Спасателей Малибу». Причем международной команде дизайнеров удалось создать одновременно брутальный, агрессивный и элегантный образ, притягивающий взгляды со стороны. Семиместный минивэн длиной 5315 мм обыграл хваленый V-Klasse на 40 с лишним сантиметров, а расстояние между осями в нем, как у флагманской S-ки Mercedes-Benz.

Да, места в салоне — хоть в футбол играй! Возможности трансформации позволяют превратить внутреннее убранство в мобильный офис или комнату отдыха. И если точечным массажем, вентиляцией кресел и оттоманкой с электроприводом никого не удивить, то вот возможностью записывать видео в салоне и петь излюбленные песни в караоке — еще как. Впрочем, это лишь цветочки по сравнению c огромнейшим 1,4-метровым тройным многоцветным монитором передней панели, умеющим «ходить» в интернет, понимать жесты и голоса.

Вот только навигации в автомобиле пока нет — русифицированный навигатор появится позже. Зато отдельной похвалы заслуживает система фильтрации воздуха с ароматизатором, ионизацией и способностью распределения потоков, в том числе из салона за борт — даже при закрытых окнах можно курить, а запах табака при этом спутники попросту не почувствуют.