Voyah Dream: сравнительный тест гибридной и электрической версий

Для тех, кто еще не в курсе, рассказываем: премиум-бренд Voyah появился на свет благодаря стараниям головного концерна Dongfeng всего пять лет назад и за это время успел снискать популярность на разных рынках мира. В Россию марка пришла в конце минувшего года и сразу же обратила на себя внимание любителей люкса, скорости и новых технологий.
При разработке моделей китайцы задействовали свыше трех десятков передовых технических решений, ряд из которых был использован в автопроме впервые. Специалисты построили не просто автомобили, заботящиеся об окружающей среде, а создали самые настоящие VIP-апартаменты на колесах. Причем настолько комфортабельные, функциональные и быстрые, что локти искусали даже в AMG. Впрочем, судите сами.
Voyah Dream красив, как Памела Андерсон времен «Спасателей Малибу». Причем международной команде дизайнеров удалось создать одновременно брутальный, агрессивный и элегантный образ, притягивающий взгляды со стороны. Семиместный минивэн длиной 5315 мм обыграл хваленый V-Klasse на 40 с лишним сантиметров, а расстояние между осями в нем, как у флагманской S-ки Mercedes-Benz.
Да, места в салоне — хоть в футбол играй! Возможности трансформации позволяют превратить внутреннее убранство в мобильный офис или комнату отдыха. И если точечным массажем, вентиляцией кресел и оттоманкой с электроприводом никого не удивить, то вот возможностью записывать видео в салоне и петь излюбленные песни в караоке — еще как. Впрочем, это лишь цветочки по сравнению c огромнейшим 1,4-метровым тройным многоцветным монитором передней панели, умеющим «ходить» в интернет, понимать жесты и голоса.
Вот только навигации в автомобиле пока нет — русифицированный навигатор появится позже. Зато отдельной похвалы заслуживает система фильтрации воздуха с ароматизатором, ионизацией и способностью распределения потоков, в том числе из салона за борт — даже при закрытых окнах можно курить, а запах табака при этом спутники попросту не почувствуют.
Мультимедийно-развлекательный центр позволяет выбирать различные цветовые решения и варианты интерактивного отображения органов управления, а также воспроизводить видео, переключать картинки с камер кругового обзора и активировать систему ночного видения, которая, к слову, и днем окажется отличным подспорьем при парковке в труднодоступных местах, что особенно актуально для столь внушительного по габаритам автомобиля. Впрочем, минивэн способен припарковаться и самостоятельно, заботливо предупредив пешеходов и велосипедистов о намерении совершить маневр. Кстати, Voyah умеет распознавать не только людей и автомобили, но и довольно мелкие препятствия и даже зверей.
Кроме того, Dream обучен вести запись и фотосъемку происходящего за бортом, превращать атмосферную подсветку интерьера в самую настоящую дискотеку, меняя цвета и режимы включения под музыку, доносящуюся из десятка мощных динамиков акустической системы Dynaudio. А еще минивэн автоматически соблюдает дистанцию до впереди идущей машины, сам ускоряется и тормозит. Разумеется, удерживает себя и в полосе следования. Правда, при условии идеальной разметки и отсутствии осадков.
Кстати, в холодную погоду не лишним было бы иметь подогрев рулевого колеса, но его ни в одной из версий, увы, не предусмотрено. Не греются и сиденья задних секций. Зато капитанские кресла второго ряда с «банкеткой» и регулируемыми подголовниками позволяют занять горизонтальное положение и с удобством вытянуть ноги. Чем вам не бизнес-лайнер?
Плавность хода полноприводного Voyah Dream в обеих версиях — изумительная. Причем отвечает за нее электроника, оперируя данными об изъянах дорожного полотна, полученными в режиме онлайн с камер и сенсоров. Даже при относительно жесткой подвеске минивэн лишен эффекта раскачки, а для езды по грунтовке предусмотрен специальный внедорожный режим, при котором «пневма» поднимает машину со 123 мм на дополнительные 75 мм. Впрочем, менять клиренс в зависимости от дорожных условий «Дрим» способен и самостоятельно. Но рытвины и ухабы без вибраций по кузову не обходятся.
Любопытно, что для неприлично огромных размеров и массы свыше 2500 тонн автомобиль прекрасно управляется. Создается ощущение, что ты за рулем обычной легковушки, которая, к слову, в гибридном варианте исполнения первую «сотню» с места разменивает за 6,6 секунды, разгоняясь до пиковых 200 км/ч. В движение PHEV приводится парой электромоторов в коктейле с 1,5-литровым турбодвижком суммарной мощностью 393 л. с. Силовая установка может работать в гибридном режиме, а также чисто на электричестве или бензине. Да, ДВС здесь выполняет не только функцию генератора, на ходу подзаряжая батарею емкостью 25,6 кВт-ч, но и трудится, как самостоятельная единица, позволяя без дополнительной зарядки при полностью залитом топливном баке преодолевать расстояние до 750 километров.
Правда, когда аккумулятор разряжается, ускорение перестает быть линейным, создавая на скорости свыше 100 км/ч ощущение, похожее на эффект, характерный для пропусков зажигания. Впрочем, пробел в динамике не столь заметный, как в зубах у Александра Овечкина. Рекуперация энергии достаточно быстро пополняет недостающий заряд, позволяя работать пилоту фактически одной педалью. Каждый час езды увеличивает запас электрохода на 20—30 километров. Впрочем, всегда можно подзарядиться.
Благодаря иной развесовке EV рулится еще задорнее. Как, собственно, интереснее и разгон — до 100 км/ч электровэн с батареей емкостью 109 кВт-ч ускоряется за 5,9 секунды, а его дальнобойности хватает более, чем на 480 километров. Да, меньше, чем у гибрида, но зато есть возможность зарядить аккумулятор постоянным током в так называемом быстром режиме всего за 45—60 минут. Переменный же ток забьет ячейки за ночь, в то время, как PHEV батарею меньшей емкости пополнит за 4,5 часа.
Какое же удовольствие дарит электрический «бус» за рулем — тяга тут явно покрепче, чем брак Тарзана с Королевой, а ускорение такое же необычайно тихое, как развод Путина с супругой. Нажал на газ — получил приятный удар подголовником по макушке, который из-за отсутствия басовитого рыка под капотом воспринимается с особым удивлением. Не сразу привыкаешь к тому, что дуэт электромоторов, выдающих 435 сил мощности, помогает пятиметровому вэну стремительно обгонять ветер под звук фена для волос. А отвыкать от этого, поверьте, совсем не хочется.
Пожалуй, единственное, чего не хватает азиатской «ракете», так это тормозного усилия. Сделать отклик на нажатие более острым «электричке» не повредит. Хотя и тут, как говорится, дело привычки.
Куда важнее другое — зарядная инфраструктура в нашей стране пока лишь только развивается. Потому следить за уровнем батареи приходится перманентно, ориентируясь и на заторы, и на изменение климатических условий. Тем более, что разъем формата GB/T, которым оснащен китайский Voyah Dream EV, встречается в России реже, чем остальные — поездки на дальние расстояния потребуется планировать, заблаговременно изучив маршрут с заездом на подходящую «электрозаправку».
Впрочем, клиенты, покупающие авто за много миллионов рублей, устанавливают зарядки и в офисе, и дома. Стоит подобный терминал от 40 до 80 тысяч рублей. Что же касается стоимости самих минивэнов, то гибридный вариант попросит за себя без малого 8 миллионов «деревянных», а электрокар — все десять. Быть может, не зря эту «Войю» назвали «Дримом», что в переводе с английского означает «Мечта»?