Hongqi вместо Mercedes: китайцы атакуют города-миллионники и курорты России

Фото производителя.
Китайский автопром все настырнее занимает премиальный сегмент российского авторынка, категорически опустевший после ухода и так называемой большой немецкой тройки, и «японской двойки». Так, к июлю в нашей стране появится 12 дилерских центров бренда Hongqi, в которых будут представлены четыре модели автомобилей марки.
Раиса Попова
Сначала в салонах будут представлены две флагманские модели: роскошный седан Hongqi H9 и электромобиль бизнес-класса E-HS9, к дизайну которого приложил руку бывший дизайнер компании Rolls-Royce, Джайлс Тейлор. А затем линейка пополнится кроссовером HS5 и седаном H5 New. Первые автомобили уже поступили к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Сочи и Ростове-на-Дону.
– Наши партнеры являются сильнейшими игроками на рынке. Они обладают большим опытом, разделяют наши ценности и располагают всеми необходимыми ресурсами в области финансирования, инвестиций, менеджмента и персонала, предназначенными специально для развития марки в России и долгосрочного сотрудничества с брендом, — подчеркивает г-жа Чжан Синьлунь, директор Hongqi по Восточной Европе.

Однако готов ли наш взыскательный и денежный потребитель присмотреться к новым игрокам или предпочтет провернные и привычные аналоги по схеме параллельного импорта — покажет время.

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25 мая 2023
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