Hongqi вместо Mercedes: китайцы атакуют города-миллионники и курорты России

Сначала в салонах будут представлены две флагманские модели: роскошный седан Hongqi H9 и электромобиль бизнес-класса E-HS9, к дизайну которого приложил руку бывший дизайнер компании Rolls-Royce, Джайлс Тейлор. А затем линейка пополнится кроссовером HS5 и седаном H5 New. Первые автомобили уже поступили к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Сочи и Ростове-на-Дону.

– Наши партнеры являются сильнейшими игроками на рынке. Они обладают большим опытом, разделяют наши ценности и располагают всеми необходимыми ресурсами в области финансирования, инвестиций, менеджмента и персонала, предназначенными специально для развития марки в России и долгосрочного сотрудничества с брендом, — подчеркивает г-жа Чжан Синьлунь, директор Hongqi по Восточной Европе.

Однако готов ли наш взыскательный и денежный потребитель присмотреться к новым игрокам или предпочтет провернные и привычные аналоги по схеме параллельного импорта — покажет время.