Что на самом деле китайцы думают о российском авторынке

Сегодня уже вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у российского авторынка — китайское лицо. Число брендов из Поднебесной, торгующих у нас своими авто, уже около двадцати. И по мнению ряда экспертов, их количество будет только расти. Причем практически во всех сегментах — от бюджетного до премиального.
И с одной стороны, это неплохо, ведь так мы, по крайней мере, не останемся без новых колес, поскольку один АВТОВАЗ со своей скромной модельной линейкой и объемами выпуска в 400 000 авто в год (в лучшем случае) с дефицитом на рынке не справится.
Но с другой, к нам пока заходят марки, занимающие в китайских рейтингах продаж далеко не первые места, что уже вызывает некоторые сомнения в их качестве. Да настройки китайских машин нередко вызывают как минимум удивление.
Однако никто уже не будет спорить и с тем, что китайский автопром сделал за последнее десятилетие просто гигантский скачок вперед. Во многом благодаря покупке не только самых передовых западных технологий, но и привлечению специалистов с громкими — всемирно известными — именами.
И теперь активно избавляется от «детских болезней», создавая автомобили, практически не уступающие, а по некоторым параметрам даже превосходящие аналоги от именитых производителей. И многие из этих транспортных средств или уже представлены в России, или вот-вот к нам приедут.
Правда, по заоблачным для большинства соотечественников ценам. Хотя и здесь, судя по всему, мы можем ждать серьезных и приятных перемен. Впрочем, более подробно о будущем «китайцев» в России, их подходу к ценообразованию, а так же о перспективах конкурентов из Европы, Азии и Америки, что покинули наши просторы, но рано или поздно вернутся, вы может узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд». В котором принял участие директор бренда Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. Запись эфира вы найдете здесь.