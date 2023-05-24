Что на самом деле китайцы думают о российском авторынке

Сегодня уже вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у российского авторынка — китайское лицо. Число брендов из Поднебесной, торгующих у нас своими авто, уже около двадцати. И по мнению ряда экспертов, их количество будет только расти. Причем практически во всех сегментах — от бюджетного до премиального.

И с одной стороны, это неплохо, ведь так мы, по крайней мере, не останемся без новых колес, поскольку один АВТОВАЗ со своей скромной модельной линейкой и объемами выпуска в 400 000 авто в год (в лучшем случае) с дефицитом на рынке не справится.

Но с другой, к нам пока заходят марки, занимающие в китайских рейтингах продаж далеко не первые места, что уже вызывает некоторые сомнения в их качестве. Да настройки китайских машин нередко вызывают как минимум удивление.