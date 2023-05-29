«Китайцев» на мыло: россияне недовольны ассортиментом новых авто у дилеров

Фото avtovzglyad.ru
По вполне понятным причинам отечественный авторынок за последнее время буквально наводнили «поднебесные» машины. Однако вопреки тому, что из КНР к нам уже нескончаемым потоком идут модели вроде бы на любой вкус, цвет и кошелек, почти 70% россиян не готовы бежать к дилерам китайских марок, а скорее выберут вариант покупки машины по схеме параллельного импорта.
Раиса Попова

Часть из них недовольна сегодняшним ассортиментом автомобилей. Иными словами, китайское автоизобилие только на первый взгляд выглядит таковым, а на самом деле, по мнению простых граждан, довольно убого. Другие уверены, что «параллельное» авто от именитых производителей в любом случае будет превосходить аналоги из Китая по качеству и надежности. А некоторые просто видят в «сером» ввозе возможность прикупить «тачку», которая будет их выделять в потоке.

Между тем, 15% россиян все же против ввоза зарубежных товаров без разрешения правообладателя. В первую очередь потому, что прайсы на такой товар сильно завышены. Кроме того, их пугает отсутствие гарантии и комплектующих в случае поломки автомобиля. Ну и еще 16% автомобилистов пока затрудняются ответить, готовы ли они покупать машину по параллельному импорту, отмечают эксперты сервиса проверки автомобилей «Автокод» и СК «Росгосстрах»

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29 мая 2023
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