«Китайцев» на мыло: россияне недовольны ассортиментом новых авто у дилеров

Часть из них недовольна сегодняшним ассортиментом автомобилей. Иными словами, китайское автоизобилие только на первый взгляд выглядит таковым, а на самом деле, по мнению простых граждан, довольно убого. Другие уверены, что «параллельное» авто от именитых производителей в любом случае будет превосходить аналоги из Китая по качеству и надежности. А некоторые просто видят в «сером» ввозе возможность прикупить «тачку», которая будет их выделять в потоке.

Между тем, 15% россиян все же против ввоза зарубежных товаров без разрешения правообладателя. В первую очередь потому, что прайсы на такой товар сильно завышены. Кроме того, их пугает отсутствие гарантии и комплектующих в случае поломки автомобиля. Ну и еще 16% автомобилистов пока затрудняются ответить, готовы ли они покупать машину по параллельному импорту, отмечают эксперты сервиса проверки автомобилей «Автокод» и СК «Росгосстрах»