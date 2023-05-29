В России стартовали «живые» продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+

Перечень оборудования автомобиля в вариации Ultimate включает в себя двойные ЖК-дисплеи в передней панели, в том числе цифровой щиток приборов, аудиокомплекс Sony с восемью динамиками, датчики давления в шинах, систему кругового обзора, обогрев и вентиляцию кресел, двухзонный климат с функцией ионизации и очистки воздуха, а также огромную «панораму» площадью 1,2 квадратных метра.

Помимо прочего, новый Chery Tiggo 8 Pro e+ щеголяет светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, зимним пакетом, функцией запуска мотора клавишей и бесключевым доступом в салон, голосовым интерфейсом и адаптивным круиз-контролем.

Кроме того, новинка способна определять объекты в слепых зонах, следить за полосой следования, помогать при движении в пробках, предупреждать о возможном столкновении, самостоятельно тормозить и переключать ближний свет фар на дальний и наоборот.

В подкапотном пространстве устроилась силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового турбодвижка, работающего вкупе с парой электромоторов. Суммарная отдача агрегатов составляет 235 сил. Запас хода подзаряжаемого гибрида на электричестве — 75 км, а расход топлива не превышает 1,3 л.

Стоит добавить, что первым покупателям нового кроссовера достанется в подарок зарядная станция и сертификат на ее установку.