Скидки по-китайски: Changan пытается увеличить свои продажи в России

Так, в рамках программы Changan Finance и при поддержке банков-партнеров китайцы предлагают покупателям стать владельцами авто по кредитной ставке от 0,1% и даже без внесения первоначального взноса. Кроме того, клиентам, решившим приобрести машину в кредит, положены дополнительные скидки, доходящие до 90 000 рублей.

В настоящий момент марка Changan располагает в России самым большим модельным рядом, включающим в себя 11 автомобилей. Причем еще две новинки появятся у дилеров в самое ближайшее время. А еще азиаты представили неприлично премиальный электрокроссовер Avatr II, готовый уделать даже поверившую в себя Tesla.

Другое дело, что соответствующая инфраструктура для «электричек» в нашей стране только развивается, а потому авто на электротяге пока остаются игрушками для богачей. Впрочем, это не отнимает права у бренда иметь подобную модель имиджа ради.