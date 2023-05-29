Первый тест-драйв новой LADA Vesta NG: без ESP, но с крутым функционалом

Судя по всему, не зря представители Волжского автозавода называют LADA Vesta NG (New Generation) новым поколением. При создании модели было использовано более 600 новых деталей, при этом для рестарта потребовалось заменить санкционные компоненты аналогами, изготовленными русско-китайскими ремесленниками. В частности, автомобилю достались локальные пружины, элементы штамповки и «лакокраска».
Вопреки прогнозам скептиков, цветовая гамма Vesta не ограничилась черно-белыми тонами, получив пурпурно-серебристый и темно-серый цвета кузова. К слову, покупателям доступен выбор из пяти различных оттенков, а в следующем году палитра пополнится новыми вариантами окраски.
Китайцы же одарили машину новой электроникой, некоторыми элементами подвески и тормозными механизмами. Кстати, теперь задние тормоза во всех модификациях Vesta — дисковые. Что ж, спасибо.
Итак, «Веста» выходит на рынок не только в кузове «седан», как предполагалось ранее, но и в универсальном исполнении SW, а также с двумя вариантами кросс-версий с увеличенным до 203 мм клиренсом, защитным (читай — декоративным) пластиковым обвесом и дополнительными опциями. К слову, Cross растянулся в длину на 21 мм, а седан — на все 30 мм.
К удивлению завистников и конкурентов, в машину вернулась антиблокировочная система тормозов. Да, родом из Китая, но куда ж мы без КНР в текущих-то реалиях. А вот курсовая стабилизация появится лишь в первом квартале 2024 года наряду с дебютом топовой модификации, которая порадует бодрым 1,8-литровым мотором, претерпевшим модернизацию, и бесступенчатой коробкой передач. Пока же, как говорится, имеем то, что имеем.
Впрочем, новая LADA Vesta NG и без того неплохо нашпигована. И начнем, как водится, с дизайнерских метаморфоз. Помимо рельефной решетки радиатора, огромной эмблемы на фасаде и перелицованных бамперов, по-прежнему отдающих своими «иксами» дань чести и уважения бывшему шеф-дизайнеру Стиву Маттину, автомобиль получил полностью светодиодную оптику, переосмысленные колесные диски из легкого сплава и новый плафон подсветки номерного знака, который отныне не торчит, собирая грязь, а утоплен в нишу под крышкой багажного отсека. Все эти доработки явно преобразили образ флагманской модели, ставшей одновременно красивее и современнее.
Внутреннее убранство и вовсе выводит «Весту» на новый уровень в классе. Во-первых, салон оказался самым просторным в своем сегменте, а во-вторых, обзавелся свежей обивкой и более качественными материалами отделки. Впервые волжане применили покрытие Soft Touch, что придало перелицованным элементам не только притягательный внешний вид, но и приятные тактильные свойства. Пластик, обрамление дверей и сидений — мягкие до неприличия.
Подход инженеров к компоновке и оформлению интерьера — ласковый, как мама. Особенно чувствуется это при взгляде на 10,4-дюймовый вертикальный планшет а-ля Tesla в центральной консоли. Отклик тачскрина на нажатие — молниеносный, графика — чудесная. Причем управлять головным устройством, подружившимся с сервисами «Яндекс», можно посредством голосовых команд. Алиса послушно построит необходимый маршрут, наберет нужный телефонный номер и даже забронирует гостиницу. Софт постоянно модифицируется и обновляется по «воздуху». Скоро в меню добавятся аудиокниги для прослушивания в дороге и прочие прелести бытия.
Отдельной похвалы заслуживает графический щиток приборов, транслирующий ключевые бортовые показатели, а также дублирующий путь с учетом пробок, построенный навигацией. И если «Яндекс» сегодня отсутствует практически у всех ближайших соперников, то интерактивный кокпит не доступен даже у ряда моделей премиального сегмента. Вот уж действительно порадовали тольяттинцы нашего брата. Новый дизайн достался мультифункциональному рулевому колесу, с помощью которого можно управлять не только автомобилем, но и упомянутой выше инновационной для LADA доской приборов.
Среди прочих новшеств — свежая фронтальная панель с иным расположением клавиш и новым блоком управления системой кондиционирования, явно выполненная с прицелом на эргономику. Передние двери обзавелись переиначенными ручками и картами, что увеличило пространство для плеч на 8 мм, а задние — о, чудо! — получили кармашки для мелочей и бутылок. А еще для Vesta NG положен новый светло-бежевый салон — выглядит он эстетично и дорого. В довесок идет — на выбор — черный или белый потолок.
Настроение в пути скрасит аудиосистема с восемью динамиками, а посторонние шумы нивелирует дополнительная звукоизоляция. Разумеется, найдутся USB-слоты, а водитель наверняка оценит обновленную камеру заднего вида и клавишу запуска мотора.
Кстати, о двигателях. Новая LADA Vesta представлена старыми силовыми агрегатами мощностью 90 и 106 сил, с каждым из которых трудится пятискоростная «механика». Младший движок, конечно, слабоват для гонок со светофора, а вот 16-клапанный — много задорнее. Хотя и с ним следует изрядно работать коробкой передач, дабы мотор не «захлебывался» и разгонялся. Для интенсивного ускорения на низких передачах приходится крутить двигатель до отсечки, зато сама кулиса при переключениях стала такой же нежной, как ваша первая любовь. Электронные блоки — новые, опять же, антисанкционные, но технические характеристики остались прежними.
Не изменилось и поведение подвесок — «ходовка», как и раньше, готова принимать суровые удары российских колдобин без опасения лишиться колес и недавно съеденной пищи. Пожалуй, лишь на самых каверзных буераках придется подлавливать машину рулем, корректируя траекторию.
Чего же не хватает новой «Весте», помимо ESP? Датчиков дождя и освещения, круиз-контроля, трехдиапазонного подогрева кресел, которым, к слову, по-прежнему не добавили поясничный подпор, а также бесключевого доступа в салон и, конечно же, мощного движка с двухпедальной коробкой передач.
Впрочем, как уже было сказано, вариатор и мотор о 122 «жеребцах» появится в автомобиле в начале следующего года. В общем, будем подождать. Ну, а тем, кому этого добра не нужно, впору занимать очередь за «ручной» Vesta NG, призванной, как в былые времена, создать некислый ажиотаж благодаря доступному прайсу при столь небедном оснащении.