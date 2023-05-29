Первый тест-драйв новой LADA Vesta NG: без ESP, но с крутым функционалом

Итак, «Веста» выходит на рынок не только в кузове «седан», как предполагалось ранее, но и в универсальном исполнении SW, а также с двумя вариантами кросс-версий с увеличенным до 203 мм клиренсом, защитным (читай — декоративным) пластиковым обвесом и дополнительными опциями. К слову, Cross растянулся в длину на 21 мм, а седан — на все 30 мм.

К удивлению завистников и конкурентов, в машину вернулась антиблокировочная система тормозов. Да, родом из Китая, но куда ж мы без КНР в текущих-то реалиях. А вот курсовая стабилизация появится лишь в первом квартале 2024 года наряду с дебютом топовой модификации, которая порадует бодрым 1,8-литровым мотором, претерпевшим модернизацию, и бесступенчатой коробкой передач. Пока же, как говорится, имеем то, что имеем.

Впрочем, новая LADA Vesta NG и без того неплохо нашпигована. И начнем, как водится, с дизайнерских метаморфоз. Помимо рельефной решетки радиатора, огромной эмблемы на фасаде и перелицованных бамперов, по-прежнему отдающих своими «иксами» дань чести и уважения бывшему шеф-дизайнеру Стиву Маттину, автомобиль получил полностью светодиодную оптику, переосмысленные колесные диски из легкого сплава и новый плафон подсветки номерного знака, который отныне не торчит, собирая грязь, а утоплен в нишу под крышкой багажного отсека. Все эти доработки явно преобразили образ флагманской модели, ставшей одновременно красивее и современнее.