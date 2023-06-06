Невероятно, но факт: россияне начали скупать подержанные китайские автомобили

Россияне много лет противились китайским маркам, отдавая предпочтение автомобилям из Кореи, Европы и Японии, ибо последние успели себя зарекомендовать на отечественном рынке как гаранты надежности и качества. Однако время не стоит на месте, и граждане постепенно начали адаптироваться к текущим обстоятельствам. Например, если в прошлом году доля «китайцев» в структуре новых машин составляла всего 11%, то сегодня это уже 41,2%.

Какие же именно модели привлекают внимание нашего требовательного потребителя? ТОП−10 свеженьких автомобилей открывает кроссовер Haval Jolion, который в среднем стоит 2 349 000 ₽. В его пользу сделали выбор 12,4% пользователей «Авито Авто». За ним следует Omoda C5 (2 780 000 ₽): на его железную душу пришлось 6,9% от общего спроса на «китайцев». Бронзовый призер — Geely Coolray (2 500 000 ₽), понравившийся 6,9% аудитории. Четвертую строчку занял Chery Tiggo 7 Pro Max (2 998 000 ₽), а пятую — Chery Tiggo 4 Pro (2 330 000 ₽). Кроме них в ТОП−10 вошли Kaiyi E5, Haval F7x, Geely Tugella, Geely Monjaro и Haval F7.

Заслуженное золото в рейтинге поддержанных автомобилей из КНР взял Chery Tiggo (T11), который в среднем обойдется в 395 000 деревянных. Lifan Solano стоимостью 290 000 ₽ можно наградить импровизированным серебром, а Geely Emgrand EC7 (370 000 ₽) — бронзой. На четвертом месте мы видим Chery Amulet (средняя цена — 115 000 ₽), а на пятом — Lifan X60 (600 000 ₽). Помимо вышеперечисленных «поднебесных» авто, в первую десятку также попали Geely MK, Geely MK Cross, как ни странно Geely Monjaro, Lifan Breez и Great Wall Hover H3.