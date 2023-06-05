Деньги на ветер: зачем водители устанавливают магнит на топливную магистраль

В автомагазинах таких устройств немало: это так называемые активаторы топлива. Иные из устройств обещают снизить расход до 15%, а токсичность газов до 25%. Граждане охотно верят рекламе, ведь цены растут, а сэкономить хочет каждый.

Конструкции активаторов тоже разнятся. Иногда это просто пара магнитов в красивом пластиковом корпусе (на верхнем фото). А иногда и целая система, внешне напоминающая фильтр тонкой очистки горючего. Его врезают в магистраль. Наконец, те водители, что не хотят платить коммерсам, просто прикручивают проволокой обычный магнит на то же место.

Ожидается, что все перечисленные «гаджеты» создают магнитное (или электромагнитное) поле. Оно начинает воздействовать на молекулы топлива, благодаря чему эти самые молекулы как бы упорядочиваются. Что и должно способствовать эффективному сгоранию бензина в цилиндрах и повышать экономичность силового агрегата.