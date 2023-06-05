Деньги на ветер: зачем водители устанавливают магнит на топливную магистраль

В автомагазинах таких устройств немало: это так называемые активаторы топлива. Иные из устройств обещают снизить расход до 15%, а токсичность газов до 25%. Граждане охотно верят рекламе, ведь цены растут, а сэкономить хочет каждый.
Конструкции активаторов тоже разнятся. Иногда это просто пара магнитов в красивом пластиковом корпусе (на верхнем фото). А иногда и целая система, внешне напоминающая фильтр тонкой очистки горючего. Его врезают в магистраль. Наконец, те водители, что не хотят платить коммерсам, просто прикручивают проволокой обычный магнит на то же место.
Ожидается, что все перечисленные «гаджеты» создают магнитное (или электромагнитное) поле. Оно начинает воздействовать на молекулы топлива, благодаря чему эти самые молекулы как бы упорядочиваются. Что и должно способствовать эффективному сгоранию бензина в цилиндрах и повышать экономичность силового агрегата.
Конечно же, никакого положительно эффекта не будет. Создаваемое магнитное поле не способно повлиять на структуру молекул топлива или как-то ее изменить. Так что любой такой «чудо-прибор» — выброшенные на ветер деньги. Включая «колхозное» решение — «притягиватель» примотанный к патрубку изолентой.
Но вот что касается безопасности, то тут возникает немало вопросов. Если магнит закрепили на топливопроводе, то прямого вреда нет. Однако если он вдруг отвалится от тряски и вибраций, то может угодить куда-нибудь под крыльчатку вентилятора и сломать дорогой узел. Либо повредить соты радиатора со стороны моторного отсека.
Устройство, врезанное в топливную магистраль, куда опаснее. Тут могут произойти многочисленные утечки. А в худшем случае дело «запахнет» и падением давления во всей системе. Если двигатель впрысковой, то из-за этого у него начнутся перебои в работе.
Так что не нужно поддаваться общей эйфории и слушать соседей по гаражу, которые утверждают, что магнит реально помогает. Это миф, Причем, как видите, чреватый серьезными проблемами с автомобилем. Не выбрасывайте деньги на ветер.