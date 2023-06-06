Российский рынок новых автомобилей вырос в два раза

В прошлом году россияне не спешили расставаться с деньгами: наступила крайне непростая пора, и на адаптацию к новой реальности с космическими ценами и дефицитом требовалось время. Так, в мае 2022-го наши сограждане купили всего 24 268 новых машин, а теперь, через год, уже в два раз больше. Поплакали и привыкли, как писал Ф. М. Достоевский.

Какие же конкретно автомобили пользовались наибольшим спросом? Открывает ТОП−10 традиционно LADA: ее результат — 23 904 проданные машины. За ней следует Haval, которому отдали предпочтение 7576 покупателей. Бронзовым призером стала компания Geely, реализовавшая 7096 авто. Четвертую позицию занял ГАЗ (3923 ед.), а пятую — Changan (2516 ед.). В десятку также вошли УАЗ, Great Wall, Kia, FAW и Sollers. Стоит отметить, что в числе лидеров должна быть и Chery, но поскольку эти китайцы отправляют данные в АЕБ раз в квартал, а не раз в месяц, ее в рейтинге нет.

А теперь к моделям. Заслуженное первое место заняла LADA Granta, привлекшая 17 041 покупателя. Второе — семейство LADA Niva (6376 проданных внедорожников), третье — Haval Jolion (3965 машин). На четвертой строчке оказался кроссовер Geely Coolray, в пользу которого выбор сделали 3787 водителей, а на пятой — Geely Tugella (1587 человек). Кроме них в первую десятку попали Haval F7X, Haval F7, Geely Atlas Pro, Haval Dargo и Changan CS35 Plus.