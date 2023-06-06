Реальные проблемы или предрассудки: почему россияне боятся машин из ОАЭ

Первая волна машин из ОАЭ пришлась на 90-е и эпоху легендарной «сотки» — Toyota Land Cruiser 100. Тогда в центре больших российских городов и промзонах запестрели белые Lexus LX с золотыми шильдиками и значками. И авто из Эмиратов уже в те лихие годы котировались ниже европейских и японских — быстро гнили, теряли внешний вид и продажную стоимость.

А в 2022-м пошла вторая волна: с Аравийского полуострова приехали сотни, если не тысячи, новых автомобилей, образовав этот дикий рынок параллельного импорта. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет: купцы выгребли все «годные остатки» из пустыни, обращая внимание лишь на цену. В итоге на широкие и голодные до новых машин российские просторы поступил не самый лучший товар.

Одна из наиболее ярких «новинок» — Mitsubishi Pajero, который уже год как не продавался в России. А вот в Эмиратах этих архаичных, но крепких машин скопилось немало: в некоторых партиях встречались экспонаты даже 2019 года выпуска. То есть автомобили три года стояли под открытым небом, что вполне естественно привело к иным последствиям: лак выгорел, краска помутнела, щели набились песком, в определенных местах началась коррозия. И это — новая машина по цене более 3 млн. рублей. А у особо жадных— более 4 млн.