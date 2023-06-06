Реальные проблемы или предрассудки: почему россияне боятся машин из ОАЭ

Первая волна машин из ОАЭ пришлась на 90-е и эпоху легендарной «сотки» — Toyota Land Cruiser 100. Тогда в центре больших российских городов и промзонах запестрели белые Lexus LX с золотыми шильдиками и значками. И авто из Эмиратов уже в те лихие годы котировались ниже европейских и японских — быстро гнили, теряли внешний вид и продажную стоимость.
А в 2022-м пошла вторая волна: с Аравийского полуострова приехали сотни, если не тысячи, новых автомобилей, образовав этот дикий рынок параллельного импорта. Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет: купцы выгребли все «годные остатки» из пустыни, обращая внимание лишь на цену. В итоге на широкие и голодные до новых машин российские просторы поступил не самый лучший товар.
Одна из наиболее ярких «новинок» — Mitsubishi Pajero, который уже год как не продавался в России. А вот в Эмиратах этих архаичных, но крепких машин скопилось немало: в некоторых партиях встречались экспонаты даже 2019 года выпуска. То есть автомобили три года стояли под открытым небом, что вполне естественно привело к иным последствиям: лак выгорел, краска помутнела, щели набились песком, в определенных местах началась коррозия. И это — новая машина по цене более 3 млн. рублей. А у особо жадных— более 4 млн.
Комплектация — полбеды: дизелей нет, много внедорожников с «тряпкой» в салоне и в бедном оснащении, 3,8-литровые модификации, не отличающиеся фирменной надежностью. Но гораздо хуже то, что машины уходили клиентам вообще без подготовки: «теплые опции» в ОАЭ популярностью не пользуются, да и антикоррозийная обработка им не нужна. А ведь пустыня по количеству влаги в воздухе коренным образом отличается от наших болот.
Поэтому через год автомобиль начинал истошно ржаветь, вызывая бурю негодования у отечественного потребителя, на общей истерике потратившего последнее. Зимой переставали открываться двери — смазка, рассчитанная на испепеляющую жару, «дубела» даже при легком морозе. Различные подшипники мгновенно приходили в негодность по той же причине — смазочные материалы заводом выбраны под другой климат.
Однако в действительности проблем с арабской машиной куда меньше, чем кажется. Нужно лишь заменить сразу же после покупки все жидкости и смазки, обработать днище и полости соответствующими составами. Адаптировать салон труда не составит: подогревы сегодня можно поставить даже на велосипед. А дальше — ездить долгие годы без проблем, ведь технически авто из ОАЭ мало отличаются от представленных в России официально.
Просто за «богатые» годы официального импорта россияне отвыкли от таких процессов. И оттого начали вкушать невзгоды большой ложкой. Но виноваты ли в этом арабские машины? Конечно, нет. То ли дело сами покупатели и, разумеется, жадные продавцы.