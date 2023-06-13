Что мешает появлению в России «народного автомобиля»

Лидер социалистов обратил внимание, что сейчас игнорируются не только потребности, но и финансовые возможности потребителя. Именно поэтому было принято решение предоставить людям качественный легковой автомобиль, стоимость которого не будет превышать 500 000 рублей. Однако для достижения цели сначала необходимо разобраться с несколькими насущными проблемами.

Например, только из-за одного утилизационного сбора цена на машину взлетает на 100—200 тысяч «деревянных». Что уж говорить о налогообложении, реальном импортозамещении, корректировке требований по сертификации и прочих препятствиях, из-за которых затягивается рождение действительно народного автомобиля.

Тем не менее г-н Миронов заявил, что «от своей цели мы не отступимся и будем добиваться, чтобы большинству россиян был доступен современный личный транспорт». Правда, конкретной программы у депутата пока, судя по всему, нет. Да и автоэксперты сильно сомневаются в возможности создания такой машины…