ГИБДД пугает новыми жесткими наказаниями, АВТОВАЗ радует новинками, а китайцы по-прежнему наступают: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Аналитики подвели итоги майских продаж — рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос в два раза. Тем временем АВТОВАЗ поделился планами на ближайшие годы, а китайцы вывели еще несколько любопытных новинок. Из прочих важных событий последних дней — в России запускают производство ABS и подумывают над локализацией ESP. А еще расширяют перечень неисправностей машин, подпадающих под штрафы. Подробнее обо всем — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Что касается майских продаж, то по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце дилеры передали покупателям чуть больше 50 000 свеженьких машин. По сравнению с результатом мая 2022-го рынок вырос вдвое. Почти половина всего объема реализованных автомобилей пришлась на продукцию LADA. Вторую строчку в рейтинге занял бренд Haval, третью — Geely.

К слову о «Ладе». АВТОВАЗ на этой неделе вывалил целую гору самых разных новостей. Так, мы узнали, что Largus получит «автомат» в начале следующего года, а «Веста» — до конца этого. Совершенно новое семейство, которое в СМИ прозвали «Грантой 2», выйдет на рынок в 2025-м. А классическая «Нива» будет производиться минимум до 2027-го. Не обошлось и без запусков: стартовали «живые» продажи Vesta NG и Granta Drive Active в кузове лифтбэк.

Не отстают и китайцы. В России появились еще две новые «поднебесные» марки: Forthing (суббренд Dongfeng) и Jetour (дочерняя марка Chery). Первая предложила кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht — за 3 и 5 млн. рублей соответственно. А вторая — кроссовер X90 Plus за почти 3,5 млн. Тем временем Changan готовится к запуску модели Uni-T (ее мы ждем к концу июня), Chery — большого Tiggo 9 (он появится зимой). А калининградский завод «Автотор» уже осваивает сборку BAIC X55 — он должен выйти ближе к осени.

Раз уж затронули тему производства, то московская компания «Итэлма» запускает сборку ABS: серийные поставки отечественной системы автостроителям начнутся уже 1 июля. Правда, никаких подробностей о ней — в том числе о том, из каких компонентов она будет состоять — по-прежнему нет. Также стало известно, что правительство рассматривает возможность локализации ESP. Но тут, опять же, без нюансов и даже ориентировочных сроков.

Наконец, новость о том, что российские власти скорректировали перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, в связи с чем увеличился и список нарушений, подпадающих под штрафы. Так, с 1-го сентября сотрудники ГИБДД смогут наказывать водителей за несоответствующие сезону шины, визуальные неполадки рулевой и тормозной систем (в том числе за горящий индикатор ABS на панели приборов), а также видеорегистраторы, перекрывающие обзор.

Но еще хуже ситуация с лекарствами — правительство поддержало разработанные МВД поправки в КоАП. И если их в итоге примут, то под ударом окажется каждый автомобилист, имеющий проблемы со здоровьем. Ведь, судя по всему, об установлении допустимых дозировок медпрепаратов, которые скоро станут запретными наравне с алкоголем, речи не идет.

Ну а более подробно о главных событиях автомобильной жизни страны на этой неделе — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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10 июня 2023
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