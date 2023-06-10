ГИБДД пугает новыми жесткими наказаниями, АВТОВАЗ радует новинками, а китайцы по-прежнему наступают: итоги недели

Что касается майских продаж, то по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце дилеры передали покупателям чуть больше 50 000 свеженьких машин. По сравнению с результатом мая 2022-го рынок вырос вдвое. Почти половина всего объема реализованных автомобилей пришлась на продукцию LADA. Вторую строчку в рейтинге занял бренд Haval, третью — Geely.

К слову о «Ладе». АВТОВАЗ на этой неделе вывалил целую гору самых разных новостей. Так, мы узнали, что Largus получит «автомат» в начале следующего года, а «Веста» — до конца этого. Совершенно новое семейство, которое в СМИ прозвали «Грантой 2», выйдет на рынок в 2025-м. А классическая «Нива» будет производиться минимум до 2027-го. Не обошлось и без запусков: стартовали «живые» продажи Vesta NG и Granta Drive Active в кузове лифтбэк.

Не отстают и китайцы. В России появились еще две новые «поднебесные» марки: Forthing (суббренд Dongfeng) и Jetour (дочерняя марка Chery). Первая предложила кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht — за 3 и 5 млн. рублей соответственно. А вторая — кроссовер X90 Plus за почти 3,5 млн. Тем временем Changan готовится к запуску модели Uni-T (ее мы ждем к концу июня), Chery — большого Tiggo 9 (он появится зимой). А калининградский завод «Автотор» уже осваивает сборку BAIC X55 — он должен выйти ближе к осени.