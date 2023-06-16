От LADA до Nnissan: названы самые актуальные подержанные авто в России

Какие же именно марки пользуются у потребителя спросом? Открывает ТОП−10 несомненный лидер отечественного автопрома — LADA. Модели марки разлетелась тиражом в 107 660 экземпляров. За ней разместилась японская Toyota. В ее пользу сделали выбор 59 549 автомобилистов. Третье место получила Kia с результатом 28 686 единиц. Следом расположились Hyundai (28 264) и Nissan (26 576). В первую десятку также попали VW, Chevrolet, Honda, Ford и Renault.

Что касается моделей, то «золото» традиционно сохранил Ford Focus: его результат — 10 810 перепроданных машин. Серебряным призером стал Hyundai Solaris, привлекший 9873 покупателей. «Бронзу» получила LADA 2114, ибо ей отдали предпочтение 9863 водителей. Четвертую позицию заняла Kia Rio(9737), а пятую — Toyota Corolla(9161), сообщает агентство «Автостат».