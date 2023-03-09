Стоит ли покупать Ford Focus 2 за 500 000 рублей

Первые два поколения «Фокуса» пользовались у россиян успехом. Все испортила третья генерация. Именно тогда появились ломучие «роботы» PowerShift и диковинные малообъемные моторы. Да и эргономика поменялась не в лучшую сторону. Скажем, багажник и его проем пали жертвами дизайна. Поэтому у нас до сих пор популярно второе поколение. О нем и поговорим.

Седан и хетчбэк собирали во Всеволожске, а универсал везли из Европы. Был даже кабриолет, но он у нас редок. После рестайлинга 2008 года машине освежили внешность и интерьер. Что касается техники, то она осталась прежней.

Кузов не слишком боится коррозии, но даже если «железный конь» никогда не попадал в ДТП, рыжие пятна «вылезают» на швах порогов и на креплениях бамперов. У старых машин (особенно тех, что работали в такси) ржавчину можно видеть на нижних частях дверей. А вот силовая структура кузова гниет редко. Учтите и то, что самые проблемные экземпляры встречаются в Москве и области, потому как именно здесь дороги нещадно поливают реагентами.