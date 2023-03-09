Стоит ли покупать Ford Focus 2 за 500 000 рублей

Первые два поколения «Фокуса» пользовались у россиян успехом. Все испортила третья генерация. Именно тогда появились ломучие «роботы» PowerShift и диковинные малообъемные моторы. Да и эргономика поменялась не в лучшую сторону. Скажем, багажник и его проем пали жертвами дизайна. Поэтому у нас до сих пор популярно второе поколение. О нем и поговорим.
Седан и хетчбэк собирали во Всеволожске, а универсал везли из Европы. Был даже кабриолет, но он у нас редок. После рестайлинга 2008 года машине освежили внешность и интерьер. Что касается техники, то она осталась прежней.
Кузов не слишком боится коррозии, но даже если «железный конь» никогда не попадал в ДТП, рыжие пятна «вылезают» на швах порогов и на креплениях бамперов. У старых машин (особенно тех, что работали в такси) ржавчину можно видеть на нижних частях дверей. А вот силовая структура кузова гниет редко. Учтите и то, что самые проблемные экземпляры встречаются в Москве и области, потому как именно здесь дороги нещадно поливают реагентами.
В гамме силовых агрегатов значатся бензиновые двигатели объемом 1,4 л (80 л. с.), 1,6 л (100 л. с. и 115 л. с.), 1,8 л (125 л. с.) и 2 л (145 л. с.). Был и «дизель», но он в России оказался непопулярен. Все моторы очень чувствительны к качеству горючего, а свечи лучше менять не через предписанные 15 000 км, а ближе к 10 000 км. Откровенно слабые места: термостат, дроссельная заслонка, быстро забивающаяся грязью, неудачное расположение воздушного фильтра и повышенный расход масла на угар.
Если говорить о КП, то все они достаточно надежны. 5-ступенчатая «механика» IB5 отличается лишь слабыми синхронизаторами второй передачи. У 5-ступенчатой трансмиссии MTX75 (стыкуется с моторами объемом 1,8 л и 2 л) из-за низкого уровня масла страдают валы. Поэтому за уровнем смазки надо следить. Вспомним и древний 4-ступенчатый «автомат». Здесь сюрприз подкинет лишь гидроблок клапанов, но и то на пробеге за 150 000 км.
В подвеске можно считать расходниками не только ступичные подшипники и стойки стабилизатора, но и дорогие амортизаторы. А в целом, особых проблем нет.