Не вешать нос, Lamborghini: в России подскочили продажи подержанных люксовых машин

По данным агентства «Автостат», в прошлом месяце состоятельные россияне приобрели 216 роскошных автомобилей с пробегом. А в мае 2022-го — для сравнения — было продано всего 73 машины. И это, надо сказать, очень неплохой, практически докризисный результат «люксового» сегмента.

Какие же конкретно марки заставили соотечественников расстегнуть свои тугие кошельки? Наибольшим спросом на «вторичке» пользовались автомобили Bentley, разлетевшиеся тиражом в 94 экземпляра. Maserati привлекли 45 покупателей, а Rolls-Royce — 40. Кроме того, наши сограждане купили в мае 18 спорткаров Lamborghini, 13 — Ferrari и 6 — Aston Martin.

Что касается моделей, то на первой строчке рейтинга самых востребованных «бэушек» класса люкс расположился Bentley Continental GT (54 ед.), на второй — Maserati Levante (22 ед.), на третьей — Bentley Continental Flying Spur (17 ед.). Также в ТОП−5 вошли Bentley Bentayga (16 ед.) и Lamborghini Urus (11 ед.).

Добавим, что большая часть автомобильного «шика» пришлась на Москву (116 ед.), Санкт-Петербург (21 ед.) и Московскую область (19 ед.).