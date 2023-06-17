АВТОВАЗ получил китайское лицо, ГИБДД — новый инструмент для взяток, а дороги — беспилотники: итоги недели

К слову о родных брендах. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею называть отечественные автомобили русскими именами. И подчеркнул, что «это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и АВТОВАЗу нужно эту идею отработать».

Тем временем на трассу М11 «Нева» вышли беспилотные грузовики. Напомним, что ранее там начался эксперимент с автономными легковушками, а теперь инициаторы перешли к тяжелой технике. Пока по платной дороге без водителей ездят только КамАЗы: они перевозят грузы транспортных компаний ПЭК, «ГлобалТрак» и «Газпромнефть-снабжение».

И еще одна крайне любопытная новость: на днях Верховный суд разъяснил, как надо применять статью 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Так, по мнению Пленума, одного высказывания или непристойного жеста в адрес дорожного полицейского уже достаточно для того, чтобы завести уголовное дело. То есть оштрафовать обидчика на сумму до 40 000 рублей или отправить его на исправительные работы.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.