АВТОВАЗ получил китайское лицо, ГИБДД — новый инструмент для взяток, а дороги — беспилотники: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Changan открыл российские продажи Uni-T, Jetour анонсировал запуск кроссовера Traveler, а АВТОВАЗ изучает FAW Bestune B70, который, вероятнее всего, встанет на конвейер петербуржского завода. Тем временем глава Минпромторга предлагает перевести названия отечественных машин на русский язык, а Верховный суд — привлекать граждан к уголовной ответственности за недоброе слово в адрес сотрудников ГИБДД. Чем еще запомнится уходящая неделя, смотрите в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

В России стартовали продажи купеобразного кроссовера Changan Uni-T — 12-й модели в линейке этого китайского бренда. Переднеприводный автомобиль оснащается мотором на 167 сил и семиступенчатым «роботом». Те же, кому хочется чего-то побрутальнее, могут подождать кроссовер Traveler от марки Jetour. Российское представительство бренда подтвердило, что эта модель доберется до нашего рынка.

А в продолжение темы китайских автомобилей — новость о том, что фотошпионы рассекретили еще один автомобиль марки FAW, который может прописаться на заводе АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге и стать «Ладой». Речь идет о лифтбэке Bestune B70. Но пока никаких официальных подтверждений этой информации нет — как нет и ориентировочных сроков начала производства.

К слову о родных брендах. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею называть отечественные автомобили русскими именами. И подчеркнул, что «это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и АВТОВАЗу нужно эту идею отработать».

Тем временем на трассу М11 «Нева» вышли беспилотные грузовики. Напомним, что ранее там начался эксперимент с автономными легковушками, а теперь инициаторы перешли к тяжелой технике. Пока по платной дороге без водителей ездят только КамАЗы: они перевозят грузы транспортных компаний ПЭК, «ГлобалТрак» и «Газпромнефть-снабжение».

И еще одна крайне любопытная новость: на днях Верховный суд разъяснил, как надо применять статью 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Так, по мнению Пленума, одного высказывания или непристойного жеста в адрес дорожного полицейского уже достаточно для того, чтобы завести уголовное дело. То есть оштрафовать обидчика на сумму до 40 000 рублей или отправить его на исправительные работы.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

суд, произвол ГАИ, АВТОВАЗ, Тольятти, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, новая модель, кроссоверы, беспилотный автомобиль, китайские авто, платные дороги, ГИБДД
17 июня 2023
310