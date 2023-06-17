АВТОВАЗ получил китайское лицо, ГИБДД — новый инструмент для взяток, а дороги — беспилотники: итоги недели

В России стартовали продажи купеобразного кроссовера Changan Uni-T — 12-й модели в линейке этого китайского бренда. Переднеприводный автомобиль оснащается мотором на 167 сил и семиступенчатым «роботом». Те же, кому хочется чего-то побрутальнее, могут подождать кроссовер Traveler от марки Jetour. Российское представительство бренда подтвердило, что эта модель доберется до нашего рынка.
А в продолжение темы китайских автомобилей — новость о том, что фотошпионы рассекретили еще один автомобиль марки FAW, который может прописаться на заводе АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге и стать «Ладой». Речь идет о лифтбэке Bestune B70. Но пока никаких официальных подтверждений этой информации нет — как нет и ориентировочных сроков начала производства.
К слову о родных брендах. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал идею называть отечественные автомобили русскими именами. И подчеркнул, что «это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и АВТОВАЗу нужно эту идею отработать».
Тем временем на трассу М11 «Нева» вышли беспилотные грузовики. Напомним, что ранее там начался эксперимент с автономными легковушками, а теперь инициаторы перешли к тяжелой технике. Пока по платной дороге без водителей ездят только КамАЗы: они перевозят грузы транспортных компаний ПЭК, «ГлобалТрак» и «Газпромнефть-снабжение».
И еще одна крайне любопытная новость: на днях Верховный суд разъяснил, как надо применять статью 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Так, по мнению Пленума, одного высказывания или непристойного жеста в адрес дорожного полицейского уже достаточно для того, чтобы завести уголовное дело. То есть оштрафовать обидчика на сумму до 40 000 рублей или отправить его на исправительные работы.
А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.