Россияне рассказали о том, что в действительности ценят в китайских автомобилях

Фото: АвтоВзгляд
Компания Geely провела опрос среди подписчиков своего Telegram-канала с целью выяснить, что больше всего ценят российские автовладельцы в китайских машинах. Причем представители марки не акцентировали внимание на собственной продукции, а предлагали пользователям проголосовать за ключевые преимущества всего «поднебесного» автопрома.
Лика Затворная

Согласно результатам исследования, наиболее важным критерием при выборе китайского автомобиля является безопасность, которая в приоритете у 29% респондентов. Чуть меньше — 28% — проголосовали за комфорт, а 21% участников опроса отмечают практичность, связанную с повседневной эксплуатацией машин «made in China».

Примечательно, что 10% россиян по-прежнему покупают «глазами», ориентируясь на дизайн автомобиля, а 9% ценят мощностные показатели двигателя.

Между тем, эксперты портала «АвтоВзгляд» выразили уверенность в том, что скоро практически все владельцы китайских моделей столкнутся с большими проблемами, связанными с техническим обслуживанием. И причин тому достаточно много: подробнее — здесь.

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23 июня 2023
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