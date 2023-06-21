Китайские автоновинки, которые только расстроят российских водителей

Между тем, автомобили из КНР могут создать немало проблем своим будущим хозяевам. Во-первых, у новых брендов нет ни запчастей, ни понимания о последующем техническом обслуживании реализованных транспортных средств. А во-вторых — и это самое печальное — они об этом даже не думают. И в третьих, не факт, что когда-нибудь подумают.

Впрочем, сегодня даже старожилы рынка вроде Chery и Geely, по-европейски серьезно относящиеся к постпродажному обслуживанию своих автомобилей, периодически сталкиваются с определенными сложностями в поставках запчастей.

Однако, как мы видим, это не мешает русскому человеку массово пересаживаться на машины и хорошо известных, и малознакомых китайских марок. Тем более, что каждая из них чуть ли не ежемесячно устраивает у нас свои премьеры.

А вот подробнее о том, какие свежие модели от азиатских товарищей одновременно и удивят, и расстроят российских потребителей, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.