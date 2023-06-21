Китайские автоновинки, которые только расстроят российских водителей

Китайцы увеличили поставку своих поделок о четырех колесах на российский рынок в пять раз по сравнению с 2021 годом. Притом, что год нынешний еще даже не закончился. Смеем предположить, что скоро доля машин родом из КНР в нашей стране превзойдет 60-процентный показатель. К слову, только в мае-месяце азиаты отгрызли 46% рынка, в то время как годом ранее она не превышала и 17 процентов. А с начала года азиаты ввезли к нам машин общей стоимостью под 4 млрд. рублей.
Впрочем, еще несколько месяцев назад эксперты портала «АвтоВзгляд» выражали уверенность в том, что скоро нашему брату останется выбор лишь между отечественной «Ладой» да моделями «made in China». Похоже, сей момент наступит даже раньше, чем предполагалось.
Между тем, автомобили из КНР могут создать немало проблем своим будущим хозяевам. Во-первых, у новых брендов нет ни запчастей, ни понимания о последующем техническом обслуживании реализованных транспортных средств. А во-вторых — и это самое печальное — они об этом даже не думают. И в третьих, не факт, что когда-нибудь подумают.
Впрочем, сегодня даже старожилы рынка вроде Chery и Geely, по-европейски серьезно относящиеся к постпродажному обслуживанию своих автомобилей, периодически сталкиваются с определенными сложностями в поставках запчастей.
Однако, как мы видим, это не мешает русскому человеку массово пересаживаться на машины и хорошо известных, и малознакомых китайских марок. Тем более, что каждая из них чуть ли не ежемесячно устраивает у нас свои премьеры.
А вот подробнее о том, какие свежие модели от азиатских товарищей одновременно и удивят, и расстроят российских потребителей, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.