Saipa презентовала седан Sahand, который может приехать в Россию

Увы, Saipa Sahand не стал технологическим прорывом для иранской марки. Разработчики взяли за основу седан Saina, который, в свою очередь, базируется на Kia Pride конца 80-х, и лишь упаковали его в более привлекательную обертку. Новинка отличается иными кузовными панелями, дизайном бамперов, другой оптикой. В салоне можно найти видоизмененную «приборку» и более современный мультимедийный комплекс.

Что касается силовых агрегатов, то Saipa Sahand оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем на 90 л. с., в паре с которым работают как пятиступенчатая «механика», так и вариатор. Привод — разумеется, передний. В прочие технические подробности иранцы не вдаются — вероятно, именно потому, что конструктивных отличий между Sahand и Saina просто нет.

Как уже было сказано, в Иране продажи новинки начнутся в 2024 году. Не исключено, что со временем седан приедет и в Россию, ведь у Saipa на наш рынок большие планы. Правда, пока у нее не особо получается их реализовывать: предполагалось, что марка выйдет на отечественный рынок в начале июня, но поставки автомобилей задержались. А тут еще и «подъехала» LADA Vesta NG, которая наверняка заставила дистрибьютора понервничать и еще раз хорошенько все обдумать.