Будущий седан LADA и еще 4 автомобиля, которые «задавит» Chery Arrizo 8

Если судить по размерам, то Chery Arrizo 8 немного не дотягивает до культовых Toyota Camry и Kia K5: длина «китайца» — 4757 мм, а колесная база равна 2790 мм. Но это совсем не криминал — места в салоне должно быть столько же.

Что касается мотора, то нам предлагают хорошо известный агрегат объемом 1,6 л мощностью 186 л. с., работающий с семиступенчатым «роботом». Привод — передний. И вот тут у Camry некоторое преимущество: «японку» продавали с тремя атмосферниками отдачей 150, 200 и 249 л. с. С ними шел вариатор и классический «автомат».

В общем, быстро задвинуть «Камрюху» не так-то просто, но Arrizo 8 может взять ценой — прайс на «базу» начинается от 3 399 900 рублей. Топовый вариант предложат за 3 549 900 целковых. Для сравнения: сейчас самые богатые Camry предлагают более, чем за 5 000 000!

Еще один бестселлер — Kia K5 — ныне можно найти в районе трех «лямов». Попадаются как хорошо известные седаны со 150-сильным мотором, так и приехавшие по параллельному импорту. На некоторые машины цена абсолютно неадекватная — более 4 000 000 рублей. Так что «китаец» вполне способен побороть и «корейца». Тем более что по качеству отделки салона и дизайну он выглядит не хуже.