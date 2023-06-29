Вытянуть все соки: Lexus ES в очередной раз обновился

Печально, что единственное изменение в дизайне — новые 18-дюймовые колеса с отделкой Vapor Chrome. А из новаций в салоне — лишь пакет Technology Package. В него входят мультимедийная система Lexus Interface с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекция на лобовое стекло, голосовой помощник и смарт-ключ. Большинство из этого оборудования предлагали и раньше, но по отдельности. Теперь же опции объединили в единое целое.

Гамма силовых агрегатов не изменилась. Напомним, что базовый здесь — 2,5-литровый 207-сильный мотор, а топовый — 3,5-литровый V6 отдачей 306 сил. Есть и 218-сильный гибрид, но не везде он популярен.

Похоже, японцы намерены вытянуть из проверенной конструкции все, что можно. Ведь машина принципиально не менялась с 2018 года. Так долго тянуть нельзя, иначе можно потерять сразу несколько рынков сбыта. Конкуренты в лице BMW 5-ой серии и Mercedes-Benz E-класса уже серьезно обновились. Так что в Европе и США «азиату» придется туго. В России у «Лексуса» тоже все очень грустно по понятным причинам. Если новый Lexus ES к нам и попадет, то лишь по параллельному импорту. О былых объемах продаж речи не идет.