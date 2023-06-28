«Волга», «Ока» и другие: зачем реально российские власти реанимируют советские автобренды

Ведь что происходит на самом деле: сегодня российский авторынок тянет, по сути, один АВТОВАЗ, если говорить о чисто нашем автопроме. УАЗ с его 1% продаж не в счет. Остальную же долю захватили «китайцы» и скромные остатки машин ушедших из России иностранных брендов. И вот на этом фоне вице-премьер Денис Мантуров чуть ли не приказывает реанимировать вслед за «Москвичом» почившие в Бозе марки «Волга» и «Ока» (а там, глядишь, дело дойдет и до «Запорожца»).

Но при этом глава Минпромторга почему-то «забывает» сказать, что даже если его популистская и, откровенно скажем, лжепатриотическая инициатива все-таки реализуется, то под славными именами будут прятаться далеко не славные китайские автомобили. Причем даже те, что в КНР уже завершили или завершают свой жизненный цикл. Ну о каком, скажите, «возрождении» автопрома тут может идти речь?