«Волга», «Ока» и другие: зачем реально российские власти реанимируют советские автобренды

Фото: Московский Комсомолец
Чиновники выступают за развитие отечественного автопрома, уже сейчас рапортуя о необычайных успехах и потрясающих перспективах в ближайшие два года. И более того: напрямую связывают грядущее автоизобилие с возрождением исконно отечественных марок. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», все эти заявления — пыль в глаза. И нам с вами, и верховной власти.
Портал «АвтоВзгляд»

Ведь что происходит на самом деле: сегодня российский авторынок тянет, по сути, один АВТОВАЗ, если говорить о чисто нашем автопроме. УАЗ с его 1% продаж не в счет. Остальную же долю захватили «китайцы» и скромные остатки машин ушедших из России иностранных брендов. И вот на этом фоне вице-премьер Денис Мантуров чуть ли не приказывает реанимировать вслед за «Москвичом» почившие в Бозе марки «Волга» и «Ока» (а там, глядишь, дело дойдет и до «Запорожца»).

Но при этом глава Минпромторга почему-то «забывает» сказать, что даже если его популистская и, откровенно скажем, лжепатриотическая инициатива все-таки реализуется, то под славными именами будут прятаться далеко не славные китайские автомобили. Причем даже те, что в КНР уже завершили или завершают свой жизненный цикл. Ну о каком, скажите, «возрождении» автопрома тут может идти речь?

Любопытно, что в отличие от чиновников, это понимают и реальные игроки рынка: тот же Максим Соколов — глава АВТОВАЗа — уже успел заявить, что ни о какой реинкарнации «Жигулей» и разговоров быть не может. Так что, похоже, у г-на Мантурова для реализации его извращенных фантазий останутся только два партнера — будущий производитель (сильно зависящий от правительства) никому не нужного электромалыша «Атом» и связанный с тем же правительством столь же крепкими узами нынешний владелец бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Наверняка готовый поменять лейбл Hongqi на «Волгу».

А подробнее обо всех эти «ура-патриотических» игрищах на руинах российского автопрома вы узнаете, послушав новый выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

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28 июня 2023
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