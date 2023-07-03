Дорого и эксклюзивно: УАЗ «Патриот» получил две новые комплектации

В отличие от базового исполнения, «Base ИКАР пакет Limited» предусматривает окрашенные в цвет кузова дверные ручки, электропривод и обогрев боковых зеркал, передние противотуманки, датчик температуры наружного воздуха (!), более комфортабельные кресла первого ряда. Кроме того, покупатель может рассчитывать на однозонный «климат», «мультимедийку» с 7-дюймовым тачскрином, камеру заднего вида, обогрев лобового стекла и дополнительный отопитель салона.

Что же до «Комфорт пакет Люкс Премиум», то эта версия включает, помимо перечисленного выше, систему «безопасной парковки» с передними и задними датчиками, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, а также обогрев «баранки» и сидений второго ряда.

Судя по информации на официальном сайте УАЗа, «ограниченной» является только средняя версия «Base ИКАР пакет Limited», однако наши коллеги-журналисты, ссылаясь на представителей Ульяновского автозавода, утверждают, что машины в «Комфорт пакет Люкс Премиум» тоже выйдут ограниченным тиражом, а потому заинтересовавшимся следует поспешить. Первых производитель планирует собрать 200 единиц, а вторых — 140.

Добавим, что сегодня УАЗ «Патриот» предлагается в единственной модификации с 2,7-литровым мотором мощностью 150 л. с. (доступны варианты как Евро−5, так и Евро−2) и пятиступенчатой «механикой». Цена внедорожника в самом дешевом исполнении — 1 550 000 или 1 530 000 рублей (Евро−5 и Евро−2 соответственно).