Поднебесный лохотрон: электромобили не нужны даже китайцам ни при каких условиях

«А здесь нечисто играют!», — возмущение Фрэнка Скримджера вполне применимо и к шикарному спектаклю, разыгрываемому Китаем на радость всему миру. Право, интересная закономерность — как только копнешь поглубже любую из навязываемых миру глобалистских концепций, так обязательно наткнешься на какой-нибудь подвох.
Пыль в глаза
На этот раз странные, тревожащие душу сомнениями новости пришли из КНР. Из того самого Китая, который уже лет десять демонстрирует всему миру, и Западу в первую очередь, свою бескомпромиссную борьбу за экологию, которую он ведет «не щадя живота своего, как верному, честному нелицемерному воину быть надлежит». Поднебесная всеми силами демонстрирует, что именно она находится на передовой эпичного сражения против грязных, вонючих, мерзких автомобилей с ДВС.
За 2022 год в Китае было произведено более 7 млн. транспортных средств, работающих на безуглеродных источниках энергии, что на 97% больше, чем в 2021-ом. КНР восьмой год подряд сохраняет за собой первое место в мире по выпуску «зеленых» машин, и ныне занимает 26% общемирового рынка электромобилей.
Правда, пускать пыль в глаза всем народам Земли — удовольствие не очень дешевое. Чтобы люди покупали что-то совсем им ненужное, приходится их активно стимулировать на государственном и муниципальном уровне.
В некоторые годы субсидии на «экологически чистые машины» достигали в Китае астрономических сумм — до $17 750 на полностью электрический автомобиль или машину на топливных элементах, и до $9565 на каждый подключаемый гибрид. Только в 2015 году они обошлись бюджету Китая в $4,5 млрд. «Посудите: вес-то!» И это при том, что тогда в стране была реализована всего-то 331 тысяча электромобилей.
При всей мощи экономики Китая, руководство Поднебесной посчитало такие затраты нерациональными и с 1 января 2023 года отменило все(!) дотации как покупателям, так и производителям «прогрессивных» тачек. Удивительное дело — рост их продаж тут же замедлился. Да так замедлился, что уже летом правительство республики решило вернуть субсидии.
Детективная история
Казалось бы, государственные деньги расходуются на благое дело — снижение вредных выбросов. Вот только незадача какая — пронырливые журналисты недавно наткнулись на огромную стоянку недалеко от города Ханчжоу, забитую десятками тысяч сравнительно новых электромобилей, причем большинство из них было не старше 2021 года.
Кроме того, на машинах красовались номерные знаки и логотипы каршеринговой компании Microcity. Другими словами, они были официально проданы, и производитель получил за них щедрые выплаты от государства. На запрос от китайских СМИ компания ответила, что автомобили все еще находятся в эксплуатации. Но заказать у Microcity поездку не удалось, поскольку в окрестностях Ханчжоу не нашлось свободных авто. Такая детективная история.
Поскольку официальной информации об инциденте нет, по Сети гуляют разнообразные слухи. По одной версии, продажа никому не нужных электромобилей шла через подставные фирмы исключительно для получения субсидий. По другой — единожды проданные машины использовались потом в качестве доноров запчастей, ну и дотации никто не отменял, конечно.
Так или иначе, ясно одно. В погоне за мировой признательностью китайцы переоценили емкость своего рынка и желание сограждан приобретать электромобили, даже имея в виду предоставляемые государством значительные льготы.