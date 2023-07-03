Поднебесный лохотрон: электромобили не нужны даже китайцам ни при каких условиях

«А здесь нечисто играют!», — возмущение Фрэнка Скримджера вполне применимо и к шикарному спектаклю, разыгрываемому Китаем на радость всему миру. Право, интересная закономерность — как только копнешь поглубже любую из навязываемых миру глобалистских концепций, так обязательно наткнешься на какой-нибудь подвох.

Пыль в глаза

На этот раз странные, тревожащие душу сомнениями новости пришли из КНР. Из того самого Китая, который уже лет десять демонстрирует всему миру, и Западу в первую очередь, свою бескомпромиссную борьбу за экологию, которую он ведет «не щадя живота своего, как верному, честному нелицемерному воину быть надлежит». Поднебесная всеми силами демонстрирует, что именно она находится на передовой эпичного сражения против грязных, вонючих, мерзких автомобилей с ДВС.

За 2022 год в Китае было произведено более 7 млн. транспортных средств, работающих на безуглеродных источниках энергии, что на 97% больше, чем в 2021-ом. КНР восьмой год подряд сохраняет за собой первое место в мире по выпуску «зеленых» машин, и ныне занимает 26% общемирового рынка электромобилей.

Правда, пускать пыль в глаза всем народам Земли — удовольствие не очень дешевое. Чтобы люди покупали что-то совсем им ненужное, приходится их активно стимулировать на государственном и муниципальном уровне.