LADA Vesta вернулась в ТОП−3 самых продаваемых автомобилей в России

На прошлой неделе, в период с 26 июня по 2 июля, «Весту» купили 1169 человек, что позволило модели занять сразу третье место в рейтинге продаж, который составляется агентством «Автостат» совместно с АО «Электронный паспорт» на основе информации о выдаче электронных ПТС на новые транспортные средства.

Первое место в ТОП−3 занимает другая модель АВТОВАЗа — LADA Granta, которую за аналогичный период приобрели 3747 человек. А на второй строчке расположился китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся за одну неделю тиражом в 1251 экземпляр.

На четвертой позиции рейтинга стоит кроссовер Haval Jolion с результатом в 1147 проданных машин, а на пятом — китайский кроссовер Geely Coolray. В пользу этой модели за названный период сделал выбор 841 человек.